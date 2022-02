Det er noen tegn akkurat nå på at kanskje Decentraland (MANA) kan komme ut av sin bjørnemarkedstrend. Mynten har steget de siste 8 dagene på rad, noe som gjør den til en av de beste kryptoene. Men til tross for denne bullish oppsiden, tyder noen indikatorer på at en tilbaketrekking er svært mulig. Men her er noen høydepunkter:

I løpet av den siste bullish økningen har MANA steget med hele 70 % sammenlignet med laveste nivåer i januar

På pressetidspunktet handles mynten til $2,65, og $3-merket ser ganske mulig ut.

Til tross for dette tyder noen indikatorer på at vi kan se en viss tilbakegang i prishandlingen de kommende dagene.

Datakilde: Tradingview.com

Decentraland (MANA) – Analyse og prisprediksjon

Etter å ha nådd de månedlige laveste månedene 22. januar, virker det som Decentraland (MANA) rett og slett har bestemt seg for å fly. Mynten er opp nesten 70 % fra den perioden og har steget forbi en avgjørende motstandssone på $2,5.

I skrivende stund handles mynten for $2,65, og holdt tilbake ethvert salgspress som vi har sett tidligere på $2,5-merket. Det er noen analytikere som faktisk ser at tokenet går godt over $3.

Men til tross for dette har vi sett en skjult bearish divergens mellom den sammensatte indeksen og lysestakediagrammet. Dette kan tyde på at en tilbaketrekking for MANA er mulig og kan skje i løpet av de kommende dagene.

Er metaverse tokens ideelle investeringer?

Decentraland (MANA) er en av de viktigste metaverse-tokenene i verden akkurat nå. I løpet av januars kryptovinter ble disse tokenene hardt rammet. Men den nylige økningen i MANA viser at investorappetitten for metaversen fortsatt er sterk. Vi forventer ikke at dette vil endre seg i fremtiden, så på lang sikt vil metaverse tokens som disse levere enorm verdi for investorer.