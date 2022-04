Det bredere kryptomarkedet har startet den nye uken på samme måte som den endte forrige uke. De fleste mynter har fortsatt å rapportere tap. Men midt oppi alt dette ser Decentralized Social (DESO) ut til å holde seg stabil; mynten er relativt bullish sammenlignet med resten av markedet. Her er det du trenger å vite:

DESO har steget med nesten 10 % i løpet av de siste 24 timene, og har overgått markedet.

Mynten holder seg også godt over en avgjørende støttesone på $37,5

Men massive hvalhold åpner DESO for vill volatilitet

Datakilde: Tradingview

Desentralisert sosial (DESO) – Prishandlingen

Som nevnt ovenfor har DESO klart å overgå hele markedet med en mil. Ettersom de fleste mynter ser ensifrede fall i dag, har DESO steget med over 10 % bare de siste 24 timene. Mynten har nå steget nesten 70 % fra det laveste punktet i 2022 og ser ut til å fortsette.

Dessuten forblir DESO over den avgjørende støttesonen på $37,50. Så lenge okser holder prisaksjonen over dette, så kan vi se DESO-støtet mot $54 på kort sikt. Den største risikofaktoren er imidlertid massiv hvalakkumulering for denne mynten.

Dette gjør den utsatt for vill volatilitet hvis store lommebøker bestemmer seg for å selge. Faktisk er et scenario der DESO mister støtten på $37,5 mulig. Dette kan føre til et massivt salgspress og presse prisen nedover.

Er DESO en lønnsom ressurs?

Vel, det er det, og det avhenger av hvordan du vil spille det nåværende oppsettet. DESO kan fortsatt legge til minst 20 % av verdien før den korrigerer, så det er et kortsiktig spill her. Dette vil imidlertid avhenge av om hvaler velger å selge eller ikke.

Dessuten er DESO ganske anstendig som en langsiktig ressurs. Vi tror at mynten har potensial til å berøre $100 innen utgangen av 2022, som vil være en 100 % avkastning.