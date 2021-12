Live Decred-prisen i dag er $75,84 med et 24-timers handelsvolum på $90,5 millioner. Decred er opp 6,26 % de siste 24 timene. Hvis du er tiltrukket av unike funksjoner og ønsker å lære hvordan og hvor du kan kjøpe Decred, er denne guiden for deg.

De beste stedene å kjøpe Decred nå

eToro

eToro er en av de ledende handelsplattformene for investering i kryptoaktiva. Med sine mange funksjoner, inkludert kopihandel, avanserte tekniske diagrammer og en rekke handelsverktøy, passer eToros plattform perfekt for både nybegynnere og proffer.

Kjøp DCR med eToro idag

Binance

Binance har vokst eksponentielt siden det ble grunnlagt i 2017 og er nå en av, om ikke den største kryptovaluta børser på markedet.

Kjøp DCR med Binance idag

Hva er Decred?

Decred (DCR) er en blokkjedebasert kryptovaluta som ble lansert i februar 2016. Decred-tokenet og protokollen ble opprettet for å legge til rette for åpen styring, fellesskapsinteraksjon og bærekraftig finansieringspolitikk. I følge den offisielle hvitboken ble Decred opprettet på en slik måte at fellesskapet godkjenner alle transaksjoner og endringer som er gjort angående protokollen. Derfor er det ingen måte for store Decred-innehavere å manipulere driften av protokollen. Decred var sterkt påvirket av Bitcoin og brukte mange av de underliggende prinsippene til den opprinnelige kryptovalutaen.

Bør jeg kjøpe Decred i dag?

Med tanke på hvor vanskelig det er å komme med en nøyaktig kryptovaluta-prediksjon, bør du aldri ta noen beslutninger som påvirker økonomien din før en grundig markedsanalyse. Ikke invester mer enn du har råd til å tape.

Dekretert prisprediksjon

Ifølge Wallet Investor kan Decred-prisen gå opp til $174 på ett år. Dette gir et inntjeningspotensial på +135,54 % på ett år. Prisen på Decred vil ha nådd 574 dollar i 2026.

