DeFi Dips: Topp mynter å kjøpe mens prisen er lav

Ettersom krypto begynner å se en viss bedring etter store tap i forrige uke, vil ivrige investorer skanne markedet for de beste fallene å kjøpe. Vel, et område hvor slike muligheter er, er i DeFi. De fleste DeFi-mynter har falt kraftig. Her er grunnen til at dette er den beste tiden å kjøpe:

DeFi vil nesten helt sikkert komme tilbake på kort sikt

Desentralisert finans er fremtiden for blokkjedeteknologi

Nåværende fall gir investorer den perfekte sjansen til å kjøpe sterkt rabatterte DeFi-prosjekter.

Som nevnt ovenfor er det mange fantastiske fall i DeFi-plassen å dra nytte av. Ta en titt på topp 3 som er oppført nedenfor:

Uniswap (UNI)

Uniswap (UNI) har sett sin verdi falle med over 25 % de siste 7 dagene. DEX har også rapportert kraftige tap fra 2022-høydene. Faktisk er UNI nesten 3 ganger billigere enn det var for noen uker siden.

Datakilde: Tradingview

Hvis du alltid har ønsket å få det, men følt at prisen var for høy, er dette den perfekte muligheten til å kaste seg over. Tross alt er Uniswap den største DEXen på Ethereum og den største i verden. Den langsiktige verdien den kan levere er rett og slett for god.

Convex Finance (CVX)

Convex Finance (CVX) er en av de største likviditetsprotokollene innen krypto. Prosjektet har nesten 6,6 milliarder dollar i Total Value Locked så langt. Det lar ganske enkelt brukere sette inn likviditet og tjene økte belønninger i retur. CVX har imidlertid falt med nesten 50 % i løpet av de siste 7 dagene. Denne rabatten gjør den til et godt valg for DeFi-dip-kjøpere.

Yearn Finance (YFI)

Yearn Finance (YFI) har falt ut av de 100 mest verdifulle kryptoprosjektene. Mynten har tapt nesten 35 % på en uke. YFI er imidlertid støttet av noen fremragende investorer og en god stamtavle i markedet. Det er bare et spørsmål om tid før den kommer seg helt.