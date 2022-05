DeFi-shake-up etter Terra-kollaps

Nå som støvet har lagt seg etter den spektakulære Terra-kollapsen, tenkte jeg at det ville være interessant å dykke ned i DeFi-rommet og se hvordan rystelsen har påvirket andre protokoller. DeFi ble fremtredende i 2020, i en periode kjent som «DeFi Summer».

Siden den gang har den avkjølt seg litt – avkastningen falt over hele linjen ettersom markedet ble litt mer effektivt, noe som er fornuftig. Vel, det var fortsatt et ganske saftig utbytte tilgjengelig på Anchor-protokollen, faktisk – en salivating 20% – men jeg at det ikke endte så bra.

Som grafen ovenfor fra DefiLllama viser, falt Anchor total value locked (TVL) fra $18 milliarder til innenfor en avrundingsfeil på null. Hvis du trykker på «Spill av tidslinje» i øverste venstre hjørne av grafen nedenfor, vil du se TVL for hele Terra-blokkjeden, som inntil for et par uker siden hadde et komfortabelt tak på andre, nest etter bare Ethereum. Hvordan de mektige har falt.

Gjett hvem som rygger og rygger tilbake igjen

Så hvordan er rangeringen? Den plutselig ganske selvtilfredse DAI-stablecoinen er tilbake, tilbake, tilbake, tilbake igjen. MakerDAO er King of the Hill igjen, med $9,5 milliarder i TVL som plasserer den som nummer 1-protokollen, etter det merkelige tilfellet av Anchors forsvinnende $18 milliarder.

Det er selvfølgelig en grusom, men logisk vri av ironi, ettersom MakerDAO hadde lansert den første desentraliserte stablecoinen for å oppnå ekte fremtreden – DAI. Mens redaktøren min Joe KB foreslo på vår nylanserte CoinJournal- podcast forrige uke at amerikanere ikke gjør ironi, er jeg sikker på at dette ikke gikk tapt for noen.

For de uinnvidde deler DAI den forførende kvaliteten ved desentralisering med den rammede TerraUSD. DAI-forkjempere vil skrike så høyt de kan, men at det også er en veldig viktig forskjell – DAI er sikret.

For å gi en rask forklaring, opprettes DAI når brukere låner mot låst sikkerhet. Motsatt blir det ødelagt når det lånet er tilbakebetalt, når brukeren samtidig får tilbake tilgang til den låste sikkerheten. Det er nesten kvalmende hvor mye fornuft det gir sammenlignet med TerraUSD, men ikke desto mindre tapte det betydelige markedsandeler til alt Terra, med grunnlegger Do Kwon som ikke trakk noen slag i krigen mot denne logiske stabile mynten.

By my hand $DAI will die. — Do Kwon 🌕 (@stablekwon) March 23, 2022

Curve og Aave er de to protokollene bak MakerDAO i denne topp tre med nytt utseende. På samme måte presenterer de også som gammeldagse, kanskje «mindre sexy» protokoller enn den riktignok blendende, hvis iboende mangelfulle, Anchor-protokollen var. TVL på begge er lik på henholdsvis $8,9 milliarder og $8,5 milliarder. Jeg trodde administrerende direktør og grunnlegger av Yield App, Tim Frost, hadde interessante tanker her da han sa følgende:

«Det er oppmuntrende å se Maker DAO, det originale desentraliserte stablecoin-prosjektet, returnere til topplasseringen når det gjelder total value locked (TVL) denne uken. I følge data fra Defi Llama, legger Maker DAO – hjemmet til US-dollar-festede stablecoin DAI – en TVL på nesten 10 milliarder dollar fra og med onsdag. Selv om det er 30 % lavere enn forrige måned, markerer dette en stor prestasjon for et av DeFis eldste prosjekter og et oppmuntrende signal for hele bransjen.

Han fortsatte med å si at «disse topp-tre DeFi-overlevende (MakerDAO, Curve og Aave) representerer virkelig kremen av avlingen, og gir et øyeblikksbilde av industriens utvikling fra dens tidligste dager i 2014 til i dag. Det viser også hvor viktig solid utvikling, merittliste og omdømme er i denne bransjen. Disse prosjektene ble utviklet under bjørnemarkedene i 2018.»

Siste tanker

Frost har rett når det gjelder penger med sine kommentarer. Og selv om DeFi TVL totalt sett har falt i tråd med den nylige markedsnedgangen, kom det alltid til å være tilfelle. Det er fortsatt et svært eksperimentelt område i det som plutselig er et aggressivt risikoutsatt marked. Men disse tre store hundene, hvis jeg kan bruke det vitenskapelige språket, kan skryte av det som er nærmest en anerkjent merittliste som man kan finne i DeFi-bransjen, som bare har eksistert siden 2018.

Det er en lignelse her, og den sees gang på gang på tvers av alle aktivaklasser og markeder. Vi har vært gjennom en periode med berusende ekspansjon, hvor alle og deres bestemor har kunnet tjene penger. Jeg er ganske sikker på at min bestemors ape til og med tredoblet kryptoporteføljen sin under okseløpet.

Men med pengeskriveren som bremser, renteoppganger og en vaskeliste over andre oksefaktorer som jeg rett og slett ikke har energi til å skrive akkurat nå, har etterspørselen blitt sugd ut av økonomien. En naturlig spyling av alt skummet var sårt tiltrengt, og vi er smellbang midt i en korreksjon.

Flash i pannene som Anchor har nettopp blitt den siste historien om boblehysteri som har gått galt. Hvis dette er dot-com-boblen som sprekker, er de etablerte navnene som MakerDAO, Curve og Aave best plassert for å være amasonene og reise seg fra asken, når vi kommer tilbake på sporet. Noen ganger er mindre sexy en god ting. I hvert fall det jeg forteller speilet mitt om morgenen etter en sen kveld med å stirre på røde lys på dataskjermen min.