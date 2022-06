DeFi slår på seg selv midt i markedspanikk

Det har vært noen bekymringsfulle trender innen krypto i det siste, men en spesielt fanget meg i forrige uke. Solend, utlånsplattformen basert på Solana, vedtok en avstemning om å overta en privat lommebok.

Den private lommeboken (heretter referert til som «hvalen») deponerte 5,7 millioner SOL, for tiden verdt 200 millioner dollar, på utlånsplattformen. Mot denne posisjonen lånte hvalen 108 millioner dollar med stablecoins. De 5,7 millioner SOL-tokenene utgjorde over 95 % av det totale innskuddet på plattformen.

Problemet oppsto da Solana-prisen gikk sammen med det bredere markedet, reduserte verdien av hvalens sikkerhet drastisk og satte inn et potensielt likvidasjonsscenario. I dette tilfellet vil markedet bli oversvømmet og potensielt kratere verdien av Solana-tokenet.

«I verste fall kan Solend ende opp med dårlig gjeld,» sa Solend. «Dette kan forårsake kaos, og utsette Solana-nettverket for en belastning.»

Å plotte denne mengden SOL mot handelsvolumet fremhever hvor stor innvirkning dette ville ha på markedet, med triggereffekter av roboter på DEX-er som sannsynligvis ytterligere forverrer det nedadgående presset som forårsakes dersom denne lommeboken skulle oversvømme markedet.

Likvidasjonsprisen på lånet er $22,27, som vil kreve et 35% fall fra dagens priser for å bli utløst. Selv om dette er en betydelig nedgang, er Solana ned 80 % bare i år, og et fall på 35 % herfra er langt fra utenkelig – og det kom veldig nært da Solana i forrige uke falt til 25 dollar.

Protokollen forsøkte å nå hvalen og appellere til vedkommende om å fylle på lånet, men det var ingen respons, og lommeboken var inaktiv i nesten to uker. Så en avstemning vedtok og protokollen stemte for midlertidig å overta hvalens lommebok og redusere risikoen for protokollen.

Etter å ha overtatt lommeboken, var planen å likvidere hvalen via over-the-counter transaksjoner, i stedet for å risikere kaskadesmitte ved å likvidere på kjeden via de automatiske mekanismene.

2/ a whale has a massive position of $170M SOL deposited and $108M stables borrowed. they're currently 95% of the SOL deposits and 86% of USDC borrows https://t.co/Xp7Xym5LQt

Siden den gang har hvalen overført 25 millioner dollar til Mango-markedene, noe som begrenser ødeleggelsene som ville blitt forårsaket på Solend dersom avviklingen skulle utløses.

3oSE…uRbE has acted on our suggestion to spread their position across lending venues (decentralized and centralized) as a first step.

So far they've moved $25M USDC debt to @mangomarkets

This shows commitment to working things out and solves Solend's USDC utilization problem.

— Solend (we're hiring!) (@solendprotocol) June 21, 2022