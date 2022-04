Delta One, en Solana-basert desentralisert finans (DeFi)-protokoll for avkastningsgenerering, har samlet inn 9,1 millioner dollar i en seed-runde for å utvide økosystemet sitt.

Runden ble ledet av Alameda Research og Ship Capital, heter det i protokollen i en pressemelding . Delta One tiltrakk seg også investeringer fra Solana Ventures, Raj Gokal (medgründeren av Solana), investeringsselskapet Electric Capital og tidligfase venturefondet AlleyCorp.

Andre som deltok var Alfred Chuang og Chris McCann, medgründerne av Race Capital.

Delta One eye økosystemvekst

I følge Delta One skal finansieringsrunden hjelpe teamet med å håndtere protokollens kjerneutvikling. Plattformen ser også ytterligere økosystemvekst, med hovedfokus på integrering av prosjekter rettet mot Delta Ones produkttilbud.

Teamet vil også forsøke å bygge ut sine brukervennlige strukturerte produkter og vil gjøre sin automatiserte oppdrettsstrategi «delta-nøytral» tilgjengelig for over 100 000 deltakere på en venteliste som går tilbake til oktober 2021.

Den delta-nøytrale avkastningsgenereringsstrategien gir mulighet for høy risikojustert avkastning, med praktisk talt ingen aktiv styring fra brukerens side. Strategien sparer brukere for timene som trengs for å «knekke tall og spore posisjoner.»

» Deltanøytralt jordbruk er en teknikk som mange hedgefond elsker å bruke, men det kan kreve å bruke timer hver dag på å knuse tall og spore posisjoner når det gjøres manuelt av detaljinvestorer ,» sa DJ Sengh, medgründer av Delta One.

Det er et protokolltilbud som Delta One håper kan være grunnlaget for ytterligere ekspansjon i DeFi-økosystemet.

» Vi tror at demokratisering av disse strategiene gjennom strukturerte produkter vil være en sentral del av å få den første milliarden brukere inn i DeFi ,» la Sengh til.

Som en del av utvidelsen, er Delta One ute etter å slå seg sammen med andre prosjekter på ventures rundt utlånsmarkeder og reservevalutaer. Plattformen ser også på partnerskap med team som kan hjelpe den med å bygge bærekraftig likviditet.

Startet i 2021 som en del av Solana Ignition Hackathon, har Delta Ones vekst det siste halve året vært enorm. Det er nå blant de mest etterlengtede prosjektene i Solana-økosystemet.