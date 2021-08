Kryptoeksperten kommer til å utarbeide varehusets strategi og fremtidsplaner for digitale valutaer

Den amerikanske varehuskjeden Walmart vil ansette en kryptoekspert som kan lede selskapets avdeling for digitale valutaer, ifølge informasjon på varehusets karrieresider.

Personen som blir ansatt får stillingstittelen seniordirektør, og kommer til å jobbe fra Walmarts hovedkontorer i Bentonville, Arkansas.

I følge varehusgigangen kommer eksperten til å bidra til å utvikle en fremtidsplan for kryptovaluta for selskapet, som følger utviklingen i blokkjedeindustrien. Stillingsutlysningen oppgir at eksperten skal «bidra med lederskap og identifisere trender relatert til teknologi og kjedens kunder», samt bidra til å videreutvikle produktkrav i henhold til dette.

I oppsummeringen av hvilke kvaliteter de ønsker at potensielle kandidater innehar oppgir stillingsutlysningen at en aktuell kandidat bør bidra med visjonært lederskap og utvikle en strategi for digitale valutaer.

«Du har dokumentert erfaring innen innovativ problemløsning ved hjelp av ny teknologi og kundeinnsikt», oppgis det i Walmarts annonse.

I tillegg til å utvikle en fremtidsplan for digitale valutaer forventes det også at personen jobber med å identifisere nye investeringer og potensielle samarbeid innen kryptoindustrien som kan hjelpe Walmart i sitt mål om å tilby et bredt utvalg betalingsløsninger for sine kunder.

Walmart har allerede en blokkjedestrategi, og selskapet har begynt å bruke kryptovalutas underliggende teknologi i forbindelse med leverandørhåndtering. Det amerikanske varehuset har også utforsket bruken av blokkjedeteknologi i droner for å kunne tilby raskere leveranser til sine kunder.

Amazon har gjort noe lignende den siste måneden, og utlyste en lederstilling relatert til digitale valutaer og blokkjedeteknologi for å bidra til innovasjon i deres betalingsløsninger.

Amazon og Walmart er de to største amerikanske selskapene innen varesalg, og deres arbeid for å implementere strategier for kryptovaluta kommer i kjølvannet av den økende adopsjonen av digitale valutaer innen pengeoverføringer og netthandel.