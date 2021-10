Lord Hammond skal jobbe som rådgiver for selskaper

Startup-selskapet Copper har annonsert at den tidligere kansleren Lord Philip Hammond har blitt med i selskapet som seniorrådgiver.

Copper, et britisk selskap opprettet i 2018 som sikter seg inn på institusjonelle investorer, fortalte i kunngjøringen at Lord Hammon vil tiltre i sin nye rolle umiddelbart.

Hammond er en av de eldste politiske figurene i Storbritannia som har begynt i en rolle som rådgiver for et kryptoselskap. Den tidligere lovgiveren jobbet i perioden 2010-2019, hovedsakelig som utenriksminister.

Han forventes å tilby strategisk rådgivning for kryptoselskapets team i det de jobber for å utvide sine tjenester over hele verden, etter at de har begitt seg ut i det amerikanske markedet. I tillegg til dette vil eks-kansleren fremme Storbritannia som ledende innen blokkjede- og kryptosektoren.

Copper har hatt en betydelig vekst i løpet av det siste året, og selskapets administrerende direktør, Dmitry Tokarev, opplyser at kryptoselskapet nå yter tjenester for over 400 institusjonelle klienter.

Tokarev påpeker også at Copper fokuserer på å utvide driften sin innenfor de aktuelle regulatoriske rammeverkene, hvor Lord Hammond kommer til å bidra med uvurderlig ekspertise og erfaring.

I det han kommenterte sin nye rolle hos Copper bemerket Hammond at dette vil være en god mulighet for å ta i bruk Coppers krypto- og tradingteknologi på en måte som kan revolusjonere tilbudet av finanstjenester.

Ifølge han ligger nøkkelen i å samarbeide med alle, enten det er gründere, myndigheter eller regulatorer, og at dette sannsynligvis vil sikre Storbritannias posisjon i markedet i flere tiår fremover.

Copper samlet inn $25 millioner i sin serie C-finansieringsrunde i juli, ledet av den britiske hedgefond-milliardæren Alan Howard. De nyinnsamlede midlene kom i tillegg til de $50 millionene de samlet inn i sin serie B-runde i mai.