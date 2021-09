Coinpass tilbyr sine tjenester både til privatpersoner og til institusjonelle investorer

Det britiske finanstilsynet, FCA, har godkjent kryptobørsen Coinpass som et registrert kryptoselskap, ifølge en pressemelding publisert på onsdag.

Informasjon fra FCAs nettsider indikerer at selskapet ble offisielt registrert den 26. august, og er basert i West Sussex. Nettsiden viser også at Coinpass etterlever reguleringene for antihvitvasking.

Selskapets administrerende direktør Jeff Hancock anerkjente viktigheten av at Coinpass er regulert, og forteller at dette vil kunne gjøre børsen tilgjengelig for flere brukere, og er viktig for å skape et mer inkluderende marked.

«Vi er svært fornøyde med å være blant de første britiske kryptobørsene for privatpersoner og bedrifter som blir fullstendig registrert hos FCA som et kryptoselskap,» la han til.

Ifølge Coinpass-direktøren kan gode retningslinjer fra finanstilsynet bidra til at landet blir ledende på verdensbasis når det kommer til regulering av kryptoindustrien.

Han bemerket også at FCA spiller en kritisk rolle i Storbritannias økende attraktivitet som «et knutepunkt for investeringer og fintech».

Coinpass er nå del av en liten gruppe kryptobørser, meglerfirmaer og andre kryptorelaterte selskaper som har søkt om og fått innvilget godkjenningen fra FCA. Disse selskapene og tilbyderne er nå lisensierte til å drive innenfor Storbritannia, under kontroll av finanstilsynet.

Før de fikk godkjenningen var Coinbase en av mange kryptoselskaper på FCAs liste over selskaper med midlertidig registreringsstatus. Denne midlertidige registreringen gjør at kryptoselskaper som venter på godkjenning kan være i drift frem til FCA har behandlet søknadene deres.

I juni annonserte FCA at de utvidet tidsperioden for den midlertidige driften fra 9. juli i år, til 31. mars 2022.