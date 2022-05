Ice Cube (O’Shea Jackson Sr), en ikonisk rapper, har sluttet seg til Dogecoin-vognen og støtter en «utrolig og historisk» DOGE-transaksjon. Hans inntreden i Dogecoin-verdenen er nært knyttet til BIG3, en basketballliga han var med å grunnlegge.

BIG3 har tidligere NBA-stjerner i en tre-mot-tre-formasjon i motsetning til de vanlige fem-mot-fem basketballkampene.

Forrige måned lanserte BIG3 en ny eierskapsligamodell som lar hvert av de 12 lagene selge sine tokeniserte innsatser. Hvert lag tildeles 1000 Non-Fungible Tokens (NFT-er), det vil si 975 »Gold» NFT-er verdt $5 000 hver, og 25 »Fire» NFT-er til $25 000 hver.

På onsdag twitret Bill Lee, MyDoge wallet-medgründer, til Ice Cube » hvis du graver DOGE, vil jeg og DogeArmy ta en også,» med henvisning til Ice Cubes forrige innlegg om at Snoop Dogg kjøpte to lag.

Som svar til Lee tvitret Ice Cube «kom igjen, Bill, du vet at jeg er med DogeArmy. ”

Come on wit it Bill, you know I’m down with the #DogeArmy https://t.co/d9C1TzS4ff

— Ice Cube (@icecube) May 4, 2022