Kryptoplattformen kommer til å bruke midlene for å fremme sitt DeFi-as-a-service-produkt som de har jobbet med å utvikle

Kryptoaktiviteten i den asiatiske regionen har i det siste blitt forstyrret av gjentatte forbud, blant annet Koreas forbud mot kryptoplattformer og andre kryptobaserte selskaper, og Kinas forbud mot selskaper som driver med mining. Dette har likevel ikke forhindret selskaper fra å investere i plattformer som opererer i regionen. Den Singapore-baserte kryptorelaterte forvaltningsplattformen Cobo avslørte i går at de har gjennomført en Serie B investeringsrunde hvor de samlet inn $40 millioner, selskapets totale verdivurdering er ikke offentliggjort.

Finansieringsrunden ble ledet at A&T Capital, IMO Ventures og DST Global. Den kommer etter selskapets Serie A-runde verdt $13 millioner som ble gjennomført i oktober 2018, ledet av DHVC og Wu Capital. Startup-selskapet avslørte at de kom til å bruke kapitalen fra den siste investeringsrunden til å utvikle sin DeFi-tjeneste, som de mener vil bli en one-stop shop for institusjonelle investorer.

Ifølge kryptoforvalteren kommer produktet til å gi institusjoner tilgang til DeFi-protokoller, og la de skape gevinst på en enkel måte som etterlever alle regulasjoner. Cobo forklarte videre at institusjonelle klienter ikke kommer til å måtte forholde seg til alle de komplekse aspektene som vanligvis følger når man ønsker eksponering for DeFi-prosjekter.

Cobo, som startet som en leverandør av blokkjedeinfrastruktur, har jobbet med å flytte sine hovedkontorer fra Kinas hovedstad til Singapore. Selskapet la til at en liten del av de nyinnsamlede midlene kommer til å gå til å skaffe lisenser og autorisasjon som kreves for å lansere produktet på markedet. Finansieringen vil altså bidra til at selskapet kan etterleve myndighetenes retningslinjer, blant annet de gjeldende retningslinjene for anti-hvitvasking.

«Nå som interessen for krypto brer seg for fullt gjennom Asia er det på høy tid å utvide blokkjedeinfrastrukturene for å imøtekomme den økende etterspørselen, særlig siden vi også ser en økende entusiasme blant institusjoner,» fortalte Mao Shixing, medgrunnlegger av Cobo. «Tidligere har vi vært vitne til at kryptoindustrien har utviklet seg fra Bitcoin, til DeFi, og nå til NFT-er. Jeg tror at innen rimelig tid vil vi også se meta-univers bli utviklet på blokkjeden. Fremover vil vi derfor få på plass grunnleggende infrastruktur med kapasitet til å støtte 1000 institusjonelle investorer.»

Cobos tjeneste forventes å bli det første DeFi-as-a-service-produktet (DaaS) på markedet. Selskapet tilbyr også en rekke andre tjenester, inkludert oppbevaring av kryptovaluta, staking og trading. Per i dag har de over 300 institusjonelle klienter i Asia- og Stillehavsregionene. Noen av disse klientene er blant annet F2Pool, Deribit og Bitmart. Siden selskapet ble grunnlagt i 2017 har de gjennomført transaksjoner til en total verdi av $20 milliarder, og forvalter for øyeblikket verdier til nesten $1 milliard.