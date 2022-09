Denne uken viser at bare én ting betyr noe for kryptopriser

Denne dagen i forrige uke fullførte Ethereum den største programvareoppgraderingen i kryptovalutaens historie da sammenslåingen endelig fant sted. Det hele kom og gikk knirkefritt uten problemer, akkurat slik det var planlagt.

Siden har Ethereum mistet 12% av verdien.

Jerome Powell flytter markedet

Det viser at ikke engang en så stor begivenhet som sammenslåingen er nok til å overvinne det som virkelig kontrollerer markedene: makrosituasjonen. Og med makrosituasjon mener jeg hvordan Jerome Powell og Federal Reserve reagerer på den.

Fed har annonsert nok en renteheving på 75 bps, hovedsakelig ansporet av den skuffende inflasjonslesningen forrige uke. Budskapet til markedet nå er veldig klart: renteøkningene vil fortsette med store og raske skritt inntil inflasjonen er redusert.

Og hvis det var noen tvil før, er det absolutt ingen nå: kryptovaluta vil følge disse renteøkningene.

Hvorfor styrer rentene kryptoprisene?

Krypto forblir så høyrisiko som du kan få. Jo lenger ut på risikospekteret du kommer, desto mer volatile er bevegelsene – både oppover og nedover.

Det at Fed hever rentene gjør det dyrere å låne og investere, og tjener derfor til å trekke likviditet ut av økonomien. Dette bremser inflasjonen samtidig som det kan true med en lavkonjunktur, som er den stramme lina som Fed prøver å gå.

Aksjer har falt som svar på dette, spesielt høyvekst- og teknologiaksjer, som tradisjonelt har mer diskontert kontantstrøm inn i fremtiden. Hvis disse diskonteringsrentene stiger, blir verdien av selskapene i dag lavere, og dermed faller aksjekursen.

For krypto, til tross for mange fortellinger om inflasjonssikring, er den ikke der ennå. Korrelasjonen mellom aksjemarkedet og krypto er skyhøy, og de to har beveget seg i takt.

Hva bringer fremtiden?

Jeg har skrevet mye om dette i det siste. Selv om jeg tror på Bitcoin langsiktig, er det ingen vei utenom det faktum at på kort sikt er prishandlingen makrodrevet.

Personlig er jeg veldig negativ til retningen på økonomien og tenker at vinteren kan bli skikkelig stygg. Hvis den prognosen går i oppfyllelse, vil Bitcoin følge resten av markedet ned.

I kriser korrelerer markedene enda mer ettersom det er en flukt til kvalitet over hele linja. Investorer selger risikofylte eiendeler og strømmer til trygge eiendeler. Dette er en del av grunnen til at dollaren er så sterk, siden den blir sett på som den sikreste av alle aktiva som betegnes som trygge havner.

Det er et mønster vi har sett igjen og igjen i tidligere lavkonjunkturperioder. For krypto er dette den første makronedturen den har opplevd i sin korte historie. Og akkurat nå, selv med positive hendelser som sammenslåingen, er de bredere bevegelsene i økonomien det eneste som betyr noe for prishandlingen til krypto.