Den store overskriften som startet uken var at det britiske pundet falt til det laveste nivået noensinne, etter kunngjøringer fra den nye statsministeren Lizz Truss om at en rekke skattekutt vil bli innført.

Investorer fryktet at dette ville undergrave tilliten til pundet, og salget satte verdien ned til et historisk lavpunkt på 1,03 dollar. Overskriftene var fulle av snakk om flyttingen av Armageddon-typen, pundets fremtid og hva det betydde fremover.

En ting som slo meg – det viser ganske hvor langt vi fortsatt må gå hvis Bitcoin skal betraktes som en sunn form for penger.

Som du kan se i diagrammet nedenfor, falt pundet nær 7 %, ned til $1,03, før det spretter tilbake til der det nå handles til $1,07.

GBP/USD-diagram av TradingView

Bitcoin

Men hvis vi ser på Bitcoins daglige avkastning, er dette fallet på 7 % bare blåbær. Jeg har plottet den daglige avkastningen til Bitcoin det siste året for å illustrere dette nedenfor. Faktisk har det vært 23 anledninger i løpet av det siste året alene hvor Bitcoin har hatt en daglig bevegelse i størrelsesorden 7 % eller mer (11 nedover, 12 oppover).

Åpenbart, for en valuta eller en verdibutikk, er dette totalt uakseptabelt – og det er nettopp grunnen til at Bitcoin ikke kan betraktes som en valuta – foreløbig. Og den har en lang vei å gå.

Jeg er fast troende på makten som Bitcoin har, men det er rett og slett absurt å erklære den som et anerkjent verdilager akkurat nå. Oppstyret rundt GBP sitt stup på 7% viser dette bedre enn noe annet. 7 % lager knapt overskrifter i det hele tatt i kryptoverdenen.

Jeg opplevde personlig Bitcoin sine begrensninger da jeg dro til El Salvador i sommer. Innbyggere rapporterte at de følte seg urolige på grunn av volatiliteten, og mange stilte inn sin opprinnelige Chivo-app til umiddelbart å konvertere Bitcoin de mottok via virksomhetene sine til USD, slik at de ikke trengte å ta risiko knyttet til volatiliteten.

Statistikk burde være alt du trenger for å slå fast hvor langt Bitcoin må gå: verdens største kryptovaluta er ned 70 % fra rekordhøyen for mindre enn et år siden (november 2021). Tenk deg å bli 100 % allokert til Bitcoin og referere til det som en verdibutikk? Det er rett og slett objektivt feil.

Blir Bitcoin mindre flyktig?

Jeg plottet diagrammene nedenfor over alle daglige bevegelser i Bitcoin i prosentvis tilbake til 2014. Resultatene peker ikke mot at volatiliteten har blitt mindre i noen særlig grad.

Imidlertid er det egentlig først i løpet av de siste to årene – COVID-æraen – at Bitcoin virkelig har blitt mainstream. Før det var det stort sett en nisjeaktiva som opererte i de grå hjørnene av Internett. Det kan dermed være de neste par årene som vil være de mest betydningsfulle med tanke på et fall i volatilitet.

En ting er sikkert, volatiliteten akkurat nå i GBP skaper kaos, og det viser nøyaktig hvor langt Bitcoin fortsatt må gå for å nå målet om å bli en anerkjent verdibutikk.

