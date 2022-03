Mens kryptomarkedet stiger i begynnelsen av uken, har mynter som Dent (DENT) gitt tosifrede daglige gevinster med ukentlige oppganger på over 30 % eller så. Men som med alle bullish løp, er en tilbaketrekking alltid rundt hjørnet. For DENT ser det ut til å være et begrenset oppoverpotensial. Her er det du trenger å vite:

Mynten har steget med 11 % de siste 24 timene

Dent har også økt med rundt 30 % de siste 7 dagene.

Den siste oppgangen vil sannsynligvis fortsette før den begrenser seg mot en avgjørende motstand.

Datakilde: Tradingview

Dent (DENT) – Hvorfor begrenses oppadgående momentum?

Etter å ha fått nesten 30 % i løpet av de siste 7 dagene, ser det ut til at DENT fortsatt har litt plass til å vokse. Vi forventer imidlertid ikke at mynten virkelig vil trende oppover lenge. For øyeblikket handles DENT til $0,034. Det er to viktige motstandssoner å se på.

Den første er $0,035-merket, og den andre er $0,41. Per nå ser det ut til at DENT tester den første motstandssonen, men ennå ikke har brutt gjennom. Faktisk, i 24-timers handel, så vi en betydelig tilbakegang fra morgenøktene, der daglige gevinster falt fra 15 % til rundt 11 %.

Dette kan tyde på at svakheten på $0,35 kommer, og DENT kan like gjerne mislykkes i å stige forbi det første hinderet. Hvis dette faktisk skjer, vil DENT sannsynligvis falle kraftig før slutten av uken. Men hvis okser kan samle seg over $0,35, vil $0,41 være neste.

Er DENT verdt å kjøpe?

Det er ikke noe momentum akkurat nå, for å være rettferdig. Ja, mynten har presset seg opp de siste 7 dagene, men vi forventer at den for det meste vil handle sidelengs i de kommende dagene ettersom okser prøver å knuse den avgjørende motstanden vi har snakket om ovenfor. Det vil derfor være bedre å vente til prisen har trukket seg litt tilbake.