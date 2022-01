Aave (AAVE) har stort sett blitt handlet sidelengs den siste måneden uten noen betydelige utbrudd. Men den har klart å svinge mellom $250 og $270. For de fleste analytikere, så lenge prisen holdt seg over $250, var det bare et spørsmål om tid før Aave (AAVE) ville stige over $300. Men et tilbaketrekk har sett mynten under $250. Bør du fortsatt kjøpe Aave (AAVE)? Vel, her er noen fakta:

Den nylige tilbakegangen har i stor grad blitt presset av risiko-off-sentiment i kryptomarkedet de siste 24 timene.

I skrivende stund handles Aave (AAVE) til $221, ned 13% i løpet av 24-timers intradaghandel.

Vi forventer at sentimentet innen krypto vil lette i løpet av de kommende dagene, med Aave (AAVE) tilbake til $250.

Aave (AAVE) – Prisanalyse og prediksjon

De fleste nyttårsspådommer så på Aave (AAVE) på vei over $300 på kort sikt. Det var selvfølgelig noen nedsiderisikoer på grunn av svakt sentiment i det bredere kryptomarkedet.

Til tross for å ha hoppet mellom $250 og $270 de siste ukene, har Aave (AAVE) gått under $250 i en 13 % 24-timers tilbaketrekking. Vi forventer imidlertid at prisen raskt vil komme tilbake til $250, spesielt med forbedret sentiment i markedet.

Etter det vil Aave (AAVE) sannsynligvis kreve tilbake $270-prisen og øke over $300 som tidligere forventet. Men vi følger sentimentet veldig nøye for å se hvordan det utspiller seg i de kommende dagene.

Bør du kjøpe Aave (AAVE)?

Aave (AAVE) er et av de mest lovende DeFi-prosjektene. Protokollen lar folk låne og låne ut kryptoaktiva gjennom et desentralisert økosystem. Selv om dette området opplever stor konkurranse, forventer vi at Aave (AAVE) vil være en stor aktør på sikt. Så hvis du leter etter anstendige DeFi-tokens å kjøpe, kan dette være et godt bud for enhver investor.