SundaeSwap's (SUNDAE) vil bli notert på Bitrue i løpet av neste måned. Nyheten er et stort skudd for den Cardano-baserte DEX'en. Så, hva kan oppføringen gjøre for Sundae Swap, og bør du kjøpe før eller etter oppføringen? Noen analyser er nedenfor, men først, her er noen høydepunkter:

SundaeSwap's (SUNDAE) er den viktigste DEX'en for Cardano (ADA), et av de største blokkjedenettverkene i verden.

Til tross for sin høyprofilerte natur, har SundaeSwap's (SUNDAE) møtt flere problemer med overbelastning, men er fortsatt et spennende prosjekt.

Notering på Bitrue, en av de ledende kryptoutvekslingsplattformene i verden, vil øke SundaeSwap's (SUNDAE) på en enorm måte.

Datakilde: Tradingview

SundaeSwap's (SUNDAE) – Hva vil noteringen føre til?

Historisk sett, når tokens noteres på noen av de ledende kryptobørsene, opplever de ofte en kraftig økning i prisen. Dette er ikke å si at SundaeSwap's (SUNDAE) vil få samme effekt.

Men det faktum at de nå vil kunne handles på Bitrue antyder at andre høyprofilerte børser også vil følge etter. Dette kan bare være positivt for tokenet.

Dessuten er dette en mynt som ennå ikke er tilgjengelig for handel. Dette gir investorer sjansen til å komme tidlig inn. Det vil selvfølgelig føre til en økning i prisene hvis SundaeSwap's (SUNDAE) følger samme vei som andre nylig oppførte tokens har.

Er SundaeSwap's (SUNDAE) verdt å kjøpe

Det er to hovedgrunner som gjør SundaeSwap's (SUNDAE) verdt å kjøpe. Først av alt er det hoved-DEX-plattformen på Cardano. Dette er en stor ting, og etter hvert som Cardano-kjeden fortsetter å vokse, vil dette føre til mer verdi for Sundae Swap. Det er også verdt å påpeke at denne mynten er ny og frisk. Den har hatt sin del av utfordringer, men den kommer sterkere tilbake.