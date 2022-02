Derfor er Polygon’s Proof of Efficiency en gamechanger

De fleste ser null kunnskapsopprulling som sluttspillet for blokkjede-skalering fordi de kan garantere superhøye transaksjonshastigheter. Lyshastighetstransaksjoner kommer imidlertid med den fryktede risikoen for sentralisering.

Polygon ( MATIC/USD ) Hermez-teamet skapte Proof-of-Efficiency (PoE), en innovativ konsensusmekanisme, skrev Polygon på bloggen deres. Den har som mål å tilby følgende nøkkelegenskaper:

Effektivitet som nøkkelen til nettverksytelse

Tillatelsesløs tilgang til produksjon av transaksjonsbatcher på sammenrullingen

Unngå kontroll fra en enkelt part

Total valideringsinnsats proporsjonal med verdien i nettverket

Beskyttelse mot ondsinnede angrep

Sammendrag forblir avhengige av L1 for datalagring og sikkerhet. Tolagstopologi er kjernen i hvordan PoE fungerer. Protokollen for å lage transaksjonsbatcher består av en to-trinns modell som deler aktiviteter mellom to forskjellige parter:

Sekvensere og aggregatorer

Alle kan være begge parter fordi begge disse rollene er tillatelsesløse. Sekvensere samler transaksjoner fra brukere. De velger og forhåndsbehandler nye grupper med L2-data og overfører transaksjoner for opptak til lag 1.

Aggregatorer deltar i PoE-konsensusprotokollen. Ved å være den første aggregatoren som oppretter gyldighetsbeviset for en ny tilstand av L2, får du retten til å gjøre det.

I henhold til dette teoretiske oppsettet sender systemet alle transaksjonsgebyrer til den tilsvarende sekvenseren for hver batch. En del av gebyrene går til aggregatoren, som opprettet gyldighetsbeviset for partiet.

Unngå sentralisering

Med denne modellen unngås sentralisert kontroll og mange potensielle angrep forhindres. Det er imidlertid fortsatt et problem. Enhver sekvens kan foreslå en batch, men hva om ingen aggregatorer deltar?

For å løse dette potensielle problemet, ville Polygon Hermez bruke en Boot Aggregator for å garantere full drift av nettverket under oppstartsfasen.

PoE støttes gjennom teamets erfaring med det eksisterende Proof-of-Donation. I løpet av de neste månedene planlegger Polygon Hermez å lansere PoE i et testnettmiljø.

ZK-avhandling: kjernen i Polygons visjon

ZK rollups er kjernen i Polygons visjon. Følgelig har økosystemet investert summen av 1 milliard dollar i sin ZK-relaterte innsats. De var et midtpunkt i Polygons strategiske visjon i Zero Knowledge-oppgaven publisert i fjor.