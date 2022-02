Derfor er Ripple (XRP)-prisen opp 43 % på syv dager

Ripple har vist imponerende ytelse og er blant de ti største vinnerne den siste uken. Det har til og med slått giganter som Solana og Cardano mens den tar steg mot de fem beste kryptovalutaene når det gjelder markedsverdi-rangering.

Ripple (XRP) handles for øyeblikket til $0,8519 etter å ha steget 9,05% i dag. Den har et handelsvolum på 5,5 milliarder dollar de siste 24 timene.

Årsaker bak Ripple (XRP) prisstigningen

Før du fordyper deg i årsakene til hvorfor Ripple-prisen stiger, er det viktig å først forklare hva Ripple er.

I et nøtteskall er Ripple (XRP), vanligvis bare referert til som XRP, det opprinnelige tokenet til den digitale blokkjedebaserte betalingsplattformen RippleNet som ble utviklet av et selskap kalt Ripple.

La oss nå komme inn på hvorfor prisen på XRP stiger.

En av grunnene til den nåværende opptrenden i Ripple-prisen er den generelle ytelsen til andre kryptovalutaer når kryptomarkedet prøver å komme seg etter det nylige stupet. Den totale markedsverdien for krypto har steget med mer enn 2 billioner dollar den siste uken, med Ethereum og Bitcoin som har steget over henholdsvis 3 100 og 44 000 dollar.

Som et resultat av de stigende kryptoprisene har investorer blitt mer komfortable med krypto.

Ripple vs. US SEC-rettssaken

Den andre årsaken bak den nåværende Ripple-prisstigningen er den pågående Ripple vs. US SEC-rettssaken fra desember 2020.

Nylig beordret dommer Analisa Torres oppheving av forseglingen av de tre dokumentene i saken etter at John E Deaton sa at det ville være vanskelig å korrelere ripples pris med Ripples kunngjøring og også at aktor må bevise at XRP ble solgt i USA.

John sa:

«Det vil være nesten umulig å bevise noen reell sammenheng mellom #XRPs pris og offentlige kunngjøringer fra @Ripple (dvs. partnerskap). SEC må også bevise at Garlinghouse og Larsen solgte #XRP i USA."

Analytikere tror at saken kan være avsluttet innen april 2022, og ethvert positivt utfall til fordel for Ripple vil sannsynligvis resultere i en enorm XRP-prisstigning gitt at markedet allerede ser noen positive bevegelser i beredskapen for sakens utfall.