Axie Infinity (AXS) og andre metaverse tokens skyter i været denne helgen. Disse tokenene gjeninnhenter seg etter et par veldig urolige uker i januar. Men det ser ut til at de har klart å stoppe blødningen og er nå i en slags bullish opptrend. Her er høydepunktene:

Til tross for 24-timers økningen, ser tekniske indikatorer på diagrammet ut til å antyde en bearish trend for AXS og andre metamynter.

Økningen er sannsynligvis utløst av den siste utviklingen i metaverse-området med store selskaper som har annonsert store meta-relaterte nyheter.

Datakilde: Tradingview

Axie Infinity (AXS) – Blir det en tilbaketrekking?

Det er sannsynlig at vi vil se en tilbakegang i prisutviklingen i løpet av de kommende dagene. Økningen på 16 % er for det meste drevet av store markedsnyheter i metaverseområdet.

Først hørte vi i helgen at Disney, et av de største underholdningsselskapene i verden, gjør store grep inn i metaversen. Dette har økt investorappetitten for metamynter på kort sikt. Dessuten, etter at Bitcoin (BTC) klarte å stige tilbake mot $44000, har hele markedet også fulgt etter.

AXS ser også en massiv oppgang i handelsvolum de siste 24 timene med en økning på 137 %. Det ser ut til at investorer posisjonerer seg for å dra nytte av metaverse-utviklingen i nær fremtid.

Hvorfor du bør kjøpe Axie Infinity (AXS)

Metaverset er kommet for å bli. Dette universet tiltrekker seg nå store selskaper, inkludert Meta selv, Google, Apple og nå Disney. Meta-mynter er derfor verdt å ha.

Den største risikoen med Axie Infinity (AXS) er at den er utsatt for økt konkurranse innen blokkjede-spill. Men vi forventer fortsatt at den vil være en stor aktør på dette området, noe som gjør det til et anstendig kjøp for enhver investor.