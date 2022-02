Derfor har Shiba Inu-prisen hoppet med 50 % den siste uken

Shiba Inu har opplevd en enorm økning i løpet av den siste uken når den prøver å korrigere det nylige prisfallet som var et resultat av stupet i kryptomarkedet. Imidlertid sliter den for øyeblikket under $0,000031.

SHIB har returnert 50 % i løpet av de siste syv dagene til tross for den nåværende tilbaketrekkingen på rundt 5,61 % i skrivende stund.

Shiba Inu prisøkning

En av faktorene som tilskrives SHIB-prishoppet er noteringen på Foxbit, den beste brasilianske kryptobørsen. Foxbit-plattformen har over 950 000 registrerte kunder.

Abram alas para o doguinho mais querido do universo cripto! 🐕 A gente também não esperava por isso, mas estamos assim 👉🥰

Shiba Inu está chegando na Foxbit! A partir de 16/02 você já pode negociar Shiba Inu com a gente… Ansiosos? pic.twitter.com/ZL8jFxKsTs — Foxbit (@foxbit) February 9, 2022

Notering av Shiba Inu på Foxbit viser den økende populariteten til meme-mynten i Brasil siden Foxbit ikke er den første av de brasilianske børsene som noterer SHIB. I desember 2021 annonserte Mercado Bitcoin, landets største børs, at den hadde notert meme-mynten.

Etter nyheten om Foxbit-noteringen, hoppet Shiba Inu til å bli den fjerde største mynten når det gjelder handelsvolum.

Det er også forrige ukes nyheter om Shiba Inus planer om å bli med i metaverse-verdenen. 'Shibverse', som er det tiltenkte Shiba Inu-metaverseprosjektet, ble avslørt tirsdag i forrige uke, noe som resulterte i betydelige SHIB-prisbevegelser.

Til tross for de nåværende positive utsiktene for Shiba Inu-mynten, er noen analytikere av den oppfatning at opptrenden kan bli kortvarig. Norok, en kryptomarkedsanalytiker, er en av de skeptiske analytikerne. Han betegnet all den nåværende opptrenden som utmerkede korte muligheter.

Norok sa:

"Hvert rally, langt fra å være det friske pusten av hopium-eiere ønsker, har gitt utmerkede korte muligheter i flere måneder …" Dette er en klar tilbaketrekning for å teste og holde motstanden og en god mulighet til å legge til shorten hvor profitt ble tatt på begynnelsen av januar."

For øyeblikket er alle øyne rettet mot det kommende Shiba Inu metaverse-økosystemet som forventes å drive SHIB-mynten til nye høyder ettersom lanseringen av metaverse-prosjekter tar fart i kryptorommet.