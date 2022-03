Derfor kan LINK være en utmerket investering for 2022

Chainlink er den mest dominerende aktøren på plattformblokkjedemarkedet.

Chainlink er sammenkoblet med alle store plattformblokkjeder, da det er nødvendig for at smarte kontrakter skal utføres riktig.

Chainlink er for øyeblikket i utbrudd etter konsolidering i flere uker.

På de ukentlige diagrammene fortsetter markedet å handle i et konsolideringsmønster, noe som gjør det til et perfekt tidspunkt å akkumulere kryptovalutaer med høyt potensial. Med fundamentale forhold i økende grad i sentrum i kryptomarkedet, er det en ganske stor sjanse for at fundamentalt sterke kryptoer kan overgå markedet på lang sikt.

Av denne grunn skiller Chainlink ( LINK ) seg lett ut som en av kryptoene som er verdt å samle til nåværende priser. En faktor som gjør LINK sterk er dens dominans i orakelmarkedet. Chainlink har over 65 % av det desentraliserte orakelmarkedet sammenlignet med alle konkurrentene. I hovedsak har den et strupetak på dette markedet og vil neppe bli detronisert, akkurat som Bitcoin neppe vil bli fortrengt som nummer én krypto.

Det handler imidlertid ikke bare om å være nummer én i sin nisje, men også at Chainlinks kjernemarked er essensielt. Desentraliserte orakler er i sentrum av alle smarte kontrakter. Uten dem ville det vært umulig for smarte kontrakter å fungere. Av denne grunn er Chainlink sammenvevd med alle de store plattform-blokkkjedene, fra Ethereum til Solana.

Gitt at smarte kontrakter i økende grad blir ryggraden i kryptomarkedet og ganske snart hele verdensøkonomien, vil bruksområdet for desentraliserte orakler som Chainlink bare bli sterkere. I forlengelsen betyr dette høyere etterspørsel etter LINK, noe som vil reflektere i langsiktig pris.

LINK er i et utbrudd; kan den opprettholde fart?

Kilde: TradingView

Etter å ha handlet i et område mellom $12,68 og $13,38, er LINK for øyeblikket i et utbrudd, etter en lignende prishandling i det bredere markedet. Hvis Bitcoin kan holde seg over $40k og kjøpevolumet øker, kan LINK enkelt teste $20 på kort sikt.

Sammendrag

Chainlink er en av de sterkeste kryptoene i markedet når du vurderer grunnleggende som den primære analyseberegningen. Den har mer enn 65 % av det desentraliserte orakelmarkedet og er nødvendig for at smarte kontrakter skal løpe etter behov. Med det bredere markedet som viser noe oppside momentum, har LINK brutt ut av en flerukers rekkevidde og høye volumer.