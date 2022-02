Oppturen til Uniswap (UNI ) tidligere i februar ser ut til å fordampe. Det har gått dag etter dag med tap for DEX, og det er tegn på at blødningen vil fortsette de kommende dagene. Men hvor langt kan bjørner ta prishandlingen? Her er noen høydepunkter:

Uniswap (UNI) kan krasje til $5 før den finner neste etappe opp

Mynten handlet til rundt $8,74, ned med nesten 7% på 24 timer ved pressetidspunktet.

Prishandlingen er innenfor en avgjørende etterspørselssone, men så langt holder oksene seg unna.

Datakilde: Tradingview

Uniswap (UNI) – hvorfor er et krasj til $5 sannsynlig?

Som nevnt ovenfor har UNI gått inn i en avgjørende etterspørselssone. Når vi ser tilbake på diagrammet, hver gang tokenet har gått inn i området mellom $7,31 og $9, har okser kommet inn og kjøpt i enorme antall. Det ser vi ikke akkurat nå.

Faktisk, selv om UNI for tiden handles til rundt $8,74, ser den bearish trenden ut til å holde seg jevn. Vi følger med for å se om det vil være noen bullish aktivitet de kommende dagene.

Hvis UNI faktisk er i stand til å generere etterspørsel og presse tilbake over $10, kan det komme flere gevinster. Men med sentimentet i markedet stort sett er frykt, forventer vi ikke at dette skal skje. I stedet kan UNI skli under etterspørselssonen og til slutt lande på $5 i de kommende dagene.

Er Uniswap (UNI) fortsatt en god investering?

Fallet i kryptopriser er et tegn på at dette kanskje ikke er et like jevnt år som 2021. Til tross for dette er de langsiktige utsiktene for Uniswap (UNI) fortsatt svært positive.

Dersom mynten faktisk faller til $5, kjøp den. Selv om du ikke ender opp med å holde lenge, er det en sjanse for at den nedadgående trenden vil snu, og UNI vil være tilbake til dobbeltsifret oppgang på kort tid.