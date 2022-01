Derfor starter Decentraland (MANA)-token uken med en økning

Ettersom kryptomarkedene begynner å komme seg og handles sidelengs denne uken, hoppet Decentraland-tokenet med 25 %, og er fortsatt i grønt.

I skrivende stund var den opp 10,09% ifølge CoinMarketCap. Den har nådd et maksimum på $2,61 og et minimum på $2,36 i løpet av de siste 24 timene.

Men hvorfor øker MANA-mynten? La oss ta et dypdykk for å undersøke hva som ligger bak den nåværende MANA-prisøkningen.

Hva er Decentraland?

Decentraland er en virtuell virkelighetsplattform bygget på Ethereum-blokkjeden med en Unity-spillmotor for å gjøre det mulig for spillere å få tilgang til eksklusive opplevelser og kjøpe forskjellige NFT-er.

Decentraland har to tokens, det vil si MANA og LAND. MANA er et ERC-20-token som brennes for å erverve ikke-fungible ERC-721 LAND-tokens.

Decentraland har presentert en rekke opplevelser som spill og kasinoer, noe som gjør den til den mest populære plattformen for brukere integrert med de nyeste kryptotrendene som Play-to-earn, Defi, GameFi og NFTs.

Hvorfor øker prisen på Decentralnad (MANA)?

Den nåværende prisstigningen i Decentraland (MANA) tilskrives nyhetene om Australian Open (AOMetaverse) sin avslutningsfest i dag som vil inneholde Steve Aoki, en artist i verdensklasse.

Australian Open er en av de største tennisturneringene i verden som arrangeres årlig i Australia på Melbourne Park. Budsjettet for turneringen for året 2022 var $75 millioner

Årets vinner var Rafael Nadal, som brøt en treveis uavgjort med Novak Djokovic og Roger Federer, og tok sin 21. Calendar Slam hvor han vant alle de fire store mesterskapene i samme sport og i samme kalenderår.

Du lurer kanskje på hva sammenhengen mellom en tennisturnering og Decentraland er. I år har Decentraland blitt valgt ut som vert for Australian Open Tournament-avslutningsfesten. Dette viser en betydelig dreining mot Metaverse.

Hele arrangementet har ført til massiv oppmerksomhet mot MANA; noe som tilskrives det nåværende bullish momentumet.