Derfor stiger NXTT. De beste stedene å kjøpe NXTT nå

NXTT er det opprinnelige tokenet til NextEarth, et av de hotteste metaversene for øyeblikket. Plattformen nådde en milepæl på 4000 tokenholdere og kunngjør sitt veikart i dag. Tokenet har steget 12 % på 24 timer.

Denne artikkelen deler hva NXTT er, forklarer om det er en verdifull investering, og viser deg de beste stedene å kjøpe NXTT i dag hvis du velger det.

De beste stedene å kjøpe NXTT nå

Siden NXTT er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe NXTT ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe NXTT akkurat nå:

1. Kjøp MATIC hos en regulert børs eller megler, som Binance ›

2.Send MATIC til en kompatibel Wallet som Trust Wallet eller MetaMask

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

3.Koble din Wallet til SushiSwap DEX

Gå til SushiSwap, og «koble» din Wallet til den.

4. Du kan nå bytte MATIC mot din NXTT

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert NXTT.

Hva er NXTT?

NextEarth-metaverset utnytter jordens overflate som et utgangspunkt. Siden august 2021 har mer enn 400 000 virtuelle land-NFT-er blitt solgt.

Virtuelle grunneiere blir aktive deltakere i NextEarth-økonomien, hvor de vil ha muligheten til å drive virksomheter, delta i DAO som styrer metaverset, og få inntekter for aktiviteten på plattformen.

NextEarth tar tilnærmingen med å bygge grunnlaget for å skape en selvopprettholdende metavers økonomi. I fremtiden planlegger skaperne å levere toppmoderne tekniske løsninger etter hvert som metaverser blir mainstream.

Etter å ha introdusert NXTT, kunngjorde NextEarth planer om å kunngjøre sitt veikart, og samfunnet holder pusten kollektivt for det. De vil kunne stemme over økosystembeslutninger og ha en mening om hvilken retning NextEarth vil gå.

Bør jeg kjøpe NXTT i dag?

NextEarth er et metavers med mye potensial, hvor mange tiltalende tomter er solgt for mye penger, som for eksempel Jack Nicholsons eiendom. NXTT-tokens bærekraft avhenger imidlertid av populariteten til gaming-metaverset. Det vil miste verdi med en nedgang i spillerinteressen.

NXTT-prisprediksjon

Gov Capital spår at NXTT vil handles for $0,04 om ett år, opp fra $0,006 for øyeblikket. Om 5 år spår de at 1 NXTT vil være verdt $0,23.

NXTT på sosiale medier