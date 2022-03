OriginTrail (TRAC)-mynten startet dagen med en veldig bullish holdning og steg med mer enn 24 % for å nå en daglig topp på $0,7238, før den gikk tilbake til nåværende pris på $0,672343.

Mynten var fortsatt i det grønne i skrivende stund, og Bull-trenden ser ut til å ta fart for hver dag.

I denne artikkelen skal vi se på hva som er årsaken til at prisen på OriginTrail (TRAC) stiger.

Hvorfor stiger OriginTrail (TRAC)?

Før vi går inn på detaljene om hva som driver TRACs oppadgående pristrend, er det viktig at vi forklarer hva TRAC er.

TRAC er det opprinnelige symbolet til OriginTrail-protokollen, en blokkjedeprotokoll for logistikk og forsyningskjedestyring som tar sikte på å bli den første desentraliserte kunnskapsgrafen (DKG).

Når det gjelder årsakene til at prisen på TRAC har vært i et nådeløst Bull Run de siste par ukene, er det tre hovedfaktorer som for tiden tilskrives TRACs prisøkning, og de inkluderer den nåværende utrullingen av OriginalTrail v6, AidTrust Launch og overgang til Web3 og Polkadot-integrasjon.

Nåværende utrulling av OriginalTrail v6

Den nåværende utrullingen av OriginalTrail som kjører på testnettet er den første store faktoren som i stor grad har påvirket TRACs pris.

The @origin_trail v6 testnet is growing into a beast! This week we reached a new record of 156k publishings measured in 24h, which is ~500x improvement over the highest seen number on previous DKG versions. And we are only getting started 1/4 https://t.co/2ZVXuFwSNU — Brana Rakic – OriginTrail (@BranaRakic) March 18, 2022

Ifølge teamet vil v6 bidra til å forbedre ytelsen til nettverket som den neste utviklingen av DKG ved å introdusere nye funksjoner som interoperabilitet med eldre kunnskapsgrafer (Google Knowledge Graph) og Universal Asset Locators.

Interesserte brukere vil også ha en sjanse til å bidra til fellesskapet ved å sette opp en v6-node som vil gjøre dem i stand til å tjene TRAC samt støtte hele OriginalTrail-nettverket.

AidTrust-lansering

Den andre faktoren som driver frem den nåværende TRAC-prisstigningen er lanseringen av AidTrust som kombinerer mulighetene til BSI UK og DKG for å sikre åpenhet i farmasøytiske forsyningskjeder. AidTrust vil sørge for at donert medisin når de tiltenkte pasientene i tide.

AidTrust, a joint @TraceLabsHQ & @BSI_UK product that uses @origin_trail DKG to provide visibility & trust in pharmaceutical supply chains is currently being rolled out to 80+ treatment centers across India 🇮🇳. Learn more about AidTrust👇https://t.co/CSeYjJG88X — OriginTrail (@origin_trail) March 17, 2022

Legemiddelprodusenter og frivillige organisasjoner vil også kunne overvåke distribusjonen av de donerte produktene og identifisere mulige risikoer i sanntid og ta beslutninger basert på sikre data ved å bruke AidTrust.

Dessuten blir AidTrust implementert ved over 80 behandlingssentre i India, og det er planer om å rulle ut plattformen til ytterligere 40 land over hele verden.

Overgang til Web3 og Polkadot-integrasjon

Overgangen til Web3 er en annen årsak til TRACs prisstigning. DKG hjelper til med å organisere, overvåke og verifisere både digitale og fysiske eiendeler ved å gjøre dem synlige på blokkjeden.

Blokkjedeteknologi integreres i internett for å drive den digitale verden, med prosjekter som OriginTrail som hjelper til med å spore data.

OriginTrail integreres også med Polkadot-økosystemet ved å lage en OriginTrail-parakjede som vil lette orakelfunksjoner for enhver Polkadot-parakjede som er interessert i DKG-integrasjon.