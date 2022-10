Desentralisering er vakkert, men det har også illevarslende ulemper

Sanksjoner.

Utvilsomt et buzzword innen kryptovaluta -kretser – ved siden av sensur, regulering og sentralisering.

Denne uken har bevist hvor stort et problem dette er – og den økende interessen fra rettshåndhevelse for kryptovaluta. USA kunngjorde onsdag fjerningen av et russisk-venezuelansk nettverk som brukte Tether (USDT) for å flytte rundt penger ulovlig.

Internasjonale sanksjoner ble rettet aggressivt mot Russland etter invasjonen av Ukraina i februar. Det tok raskt opp temaet kryptovaluta, og dens potensielle evne til å omgå slike sanksjoner, i rampelyset.

Sensurmotstand er en pilar i krypto

På den ene siden er motstanden mot sensur stor. Det er faktisk en av ryggradene i kryptovaluta. Gjennom den forførende kvaliteten på desentralisering får individer muligheten til å ta kontroll over rikdommen sin og unngå innflytelse fra regjeringer og andre sentrale enheter.

Denne desentraliseringen og sensurmotstanden gir alle slags fordeler. Tenk på de som lever under upålitelige regimer, nå med en mulighet til å få litt kontroll over rikdommen. Innbyggere som ser masseinflasjon via inkompetente myndigheter, som nå ganske enkelt kan kjøpe stabile mynter med minimal innsats, og dermed lagre verdien i USD.

Disse fordelene er mer eller mindre anerkjent av alle. For meg presenterer de noen av grunnene til at jeg er så betatt av denne merkelige lille industrien. Det bidrar til å bryte ned økonomiske privilegier, og gir borgere i utviklingsland muligheten til å bevare rikdommen sin. Bitcoin er riktognok utrolig flyktig og for øyeblikket grovt uegnet som verdilager, men kryptovaluta strekker seg også til stabile mynter og mindre flyktige mynter – det finnes en hel rekke alternativer.

Er desentralisering også en ulempe?

Mange fordømmer Tether for det faktum at det er sentralisert. Du er underlagt den amerikanske regjeringens innfall, hevder de. Og de har rett. Ta en titt på forrige måneds hendelser med Tornado Cash, pengemikseren på Ethereum, for å se dette.

Regjeringen kan pålegge Tether å fryse lommebøker når den vil, og Tether må etterkomme. De er et regulert selskap – og det er slik regulerte selskaper er forpliktet til å handle.

Dette er grunnen til at jeg har kranglet så lenge om hvor sentralisert Ethereum er. Hele økosystemet er så avhengig av sentraliserte staller som Tether og Circle. Hvis kapitalen som strømmer gjennom systemet er sentralisert og underlagt sensur, hvordan kan Ethereum – eller DeFi for øvrig – desentraliseres?

Men vi må konfrontere ulempene med desentralisering også. Så magisk som det er – og for alle dørene som åpner seg – er det også svært betydelige ulemper. Aktørenes evne til å omgå internasjonale sanksjoner er én. Dette er en illevarslende, men veldig reell realitet – desentraliserte kryptovalutaer hjelper dette.

Hva skjedde denne uken?

Denne ukens kunngjøring – at det amerikanske justisdepartementet fremmet siktelser mot fem russere og to venezuelanere anklaget for å opprettholde et globalt nettverk av hvitvasking og handel med sanksjonerte selskaper – fremhever hvor reelt et problem dette er.

Justisdepartementet kunngjorde at siktede la til rette for handel med hundrevis av millioner fat olje som senere ble sendt til russiske og kinesiske kjøpere. I tillegg ble medlemmer av kohorten anklaget for å ha smuglet militærteknologi til Russland.

Mens Russland fortsetter å terrorisere Ukraina, tegner dette et dystert bilde av kryptovaluta som hjelper krigsinnsatsen. Ifølge The Block skal en av de siktede, den russiske statsborgeren Yury Orekhov, ha fortalt en medskyldig «ingen bekymringer, ingen stress. Så snart vi begynner å legge til kai, vil vi umiddelbart overføre. USDT fungerer raskt som SMS».

Pro-russiske paramilitære grupper har også angivelig brukt kryptovalutaer for å finansiere sine aktiviteter. Når det er sagt, har Ukraina utnyttet kryptodonasjonsvinkelen betydelig mer – og samlet inn over 100 millioner dollar etter en bønn fra visepresidenten på Twitter.

Og dette er med en sentralisert kryptovaluta som Tether, noe som betyr at de potensielle bekymringene utvides til hele kryptovalutaen, i stedet for bare desentraliserte mynter. For sistnevnte er imidlertid midlene for rettshåndhevelse for å begrense den ulovlige aktiviteten sterkt redusert – både en utrolig velsignelse, men også et skummelt utsikter.

Er det verdt det?

Som mange ting er det godt og dårlig her.

Det kommer til om det positive oppveier det negative. Oppveier kraften til desentralisering og alt det gode det kan tilby verden potensialet for dårlige aktører til å handle mer fritt?

Jeg tror det gjør det, men vi må være forsiktige med hvordan vi gjør dette, samtidig som vi ikke overser de svært skumle tingene som skjer i utkanten av denne industrien. Rettshåndhevelse har selvfølgelig også en rolle å spille, og utviklingen denne uken viser at de begynner å gjøre det mer og mer.

For å lukke dette er desentralisering fantastisk. Men det er ikke perfekt – og det må erkjennes. Forhåpentligvis kan det gode fortsette å veie opp for det dårlige. Men neste gang du blir i ekstase over en utopisk fremtid bygget på et desentralisert rammeverk, tenk på det faktum at det også finnes en bakside.