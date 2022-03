Det er ingen ende på Qredos gevinster: her kan du kjøpe den

Qredo har økt jevnt og trutt de siste ukene. Dens fullt utvannede markedsverdi har økt med 28 % i dag, og handelsvolumet – med 163 %. Denne artikkelen forklarer hva Qredo er, om det er en verdifull investering, og de beste stedene å kjøpe Qredo nå.

Qredo er et økosystem som hevder å bygge om eierskap av digitale eiendeler og blokkjede-tilkoblinger. Det har vært banebrytende for det første desentraliserte, tillitsløse multi-party computation (MPC) depotnettverket.

Denne fremgangen gjør det mulig for Qredo å tilby desentralisert depot, native cross-chain swaps og kryss-plattform likviditetstilgang. Ved å utnytte de siste innovasjonene innen kryptografi og distribuert hovedbok-teknologi, leverer Qredo et kraftig globalt nettverk for sikring og handel med digitale eiendeler.

Økosystemets QRDO-token gir et middel til bruk og styring til Qredo-nettverket. Qredo er designet for å inkludere en "brukersentrisk" insentivstruktur som økonomisk favoriserer deltakerne i Qredo-nettverket, og driver brukeradopsjon og utnyttelse av nettverket.

Qredo kan være en lukrativ investering, men ta deg tid til å lese minst flere prisspådommer fra ledende analytikere og gjør markedsundersøkelser før du forplikter deg. Ta alle investeringsråd med en klype salt.

Wallet Investor forventer en langsiktig økning. Qredo vil handles for 12,60 dollar om fem år, tilsvarende en omsetning på rundt +346%. En investering på $100 i Qredo nå kan derfor gå opp til $446 om 5 år hvis denne analytikerens spådom er nøyaktig.

In fact, @QredoNetwork's entire history has been DOUBLE PUMPS — if I'm analyzing this correctly — between $QRDO's Head&Shoulder drops.

This makes #Qredo quite enticing when the market goes bull, bc its very well-traded/controlled.#QredoArmy heads up to you. https://t.co/mvek7hBAdZ pic.twitter.com/CNSUKoB247

— SkyFi (@BlokTech_io) March 1, 2022