Kryptovalutamarkedet har registrert enorme tap de siste månedene, og noen eksperter mener det er flere ødeleggelser i horisonten.

Blockchain.com-sjef Peter Smith mener at det er mer ødeleggelse på vei i kryptovaluta-området. Han sa dette mens han kommenterte Terras nylige kollaps.

Under et intervju med CNBC sa Smith at det forventes mer ødeleggelse i kryptovalutamarkedet på grunn av arten av noen prosjekter. Han mener imidlertid det er positivt for den desentraliserte økonomien på sikt.

Han rådet kryptovaluta-investorer til å bruke teknikkene som utnyttes av de tradisjonelle finansmarkedsinvestorene, med gjennomsnittlig dollarkostnad. Ved å bruke denne metoden kan investorer sakte bygge en posisjon i en eiendel over tid, slik at alle pengene deres ikke blir utsatt for noen enkelt anfall av volatilitet. Smith sa;

«Gjennomsnittlig inn i det sakte. Verdensomspennende utveksling. «Og du må være forberedt på å holde det en god stund. Fordi vi fortsatt er i den begynnende perioden med å bygge ut hele dette finanssystemet.»

Blockchain.com er en av de tidligste kryptovalutabørsene i verden da den ble etablert i 2011.

Kryptovalutamarkedet har underprestert enormt de siste månedene. Forrige uke nådde Bitcoin et årlig lavpunkt på $26 000 før den kom seg litt for å holde seg rundt det psykologiske nivået på $30k.

Terra-kollapsen utslettet milliarder av dollar fra kryptovalutamarkedet i løpet av en uke. LUNA, det opprinnelige symbolet til Terra-økosystemet, var en av de 10 beste kryptovalutaene etter markedsverdi for noen uker siden.

Den har imidlertid mistet sin plassering og er ikke på topp 100 for øyeblikket. UST, Terra-økosystemets stablecoin, ble også avkoblet fra amerikanske dollar, noe som førte til tap av milliarder av dollar av investorer.

På pressetidspunktet er den totale markedsverdien for kryptovaluta over 1,2 billioner dollar, en nedgang med mer enn 50 % fra det høyeste nivået på 3 billioner dollar som ble registrert i november 2021.