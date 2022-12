Viktige takeaways

Bitcoin var den aktivaklassen som presterte best mellom 2011 og 2021, men året 2022 har ikke brakt annet enn smerte

Etter å ha steget 14X fra pandemisk lavpunkt i mars 2020 til rekordhøye i november 2021 på $68 739, har Bitcoin slitt midt i risikomiljøet

Tilbaketrekkingen har vært så alvorlig at størstedelen av tilbudet er i tapsgivende posisjon

For en tur det har vært for Bitcoin .

Men når vi avslutter kapittelet som er 2022, har festen blitt et mareritt for de fleste. Bokstavelig talt, de fleste. Fordi majoriteten av Bitcoin-forsyningen, som når jeg skriver dette er 19,24 millioner bitcoins, er i en tapsgivende posisjon.

Jeg har tidligere skrevet om denne trenden, og som diagrammet over viser, har vi sett mer enn 50 % av tilbudet i tapsposisjon tidligere. Men etter et pusterom har markedet igjen falt etter at en viss Mr Bankman-Fried ble avslørt.

Men det er ganske nøkternt statistikk når man tar i betraktning at i tiåret mellom 2011 og 2021 var Bitcoin den aktivaklassen med best resultater i verden. Den eksploderte fra brøkdeler av en krone til nær $69 000 i fjor, og gjorde mange mennesker veldig, veldig rike.

Men for alle som kjøpte seg inn under pandemien, er historien sannsynligvis veldig annerledes. Ved å utvide grafen ovenfor tilbake i løpet av tiåret, er opp- og nedturene tydelige.

Makromiljø uten sidestykke for Bitcoin

Den eneste tingen som er iøynefallende er at for første gang i Bitcoins historie opplever den nå et bjørnemarked i den bredere økonomien.

Bitcoin ble lansert i 2009 og hadde frem til 2022 hatt et av de lengste og mest eksplosive oksemarkedene i finanshistorien. Risikoaktiva over hele linja gikk skyhøyt, med S&P 500 som ga en 7X avkastning fra lavpunktet midt i det store finanskrakket til nivået ved starten av 2022.

«Skandalene og den idiosynkratiske risikoen i kryptovalutaområdet har vært mange i år. Ikke desto mindre, til tross for de voldsomme hendelsene i kryptoindustrien som utvilsomt har gjort ting mye verre, har Bitcoin stupt på grunn av det bredere makromiljøet, noe som har gjort narr av enhver tanke om at Bitcoin ikke er et høyrisikoaktivum, sa Max. Coupland, direktør for CoinJournal, når han vurderer Bitcoins prishandling i 2022.

Dersom du plotter Bitcoins prisnivå mot S&P 500, ser alt sunt ut. Det eneste er at jeg kuttet av diagrammet i begynnelsen av 2022.

Diagrammet nedenfor gjør det samme – plotter S&P 500 mot Bitcoin. Bare denne gangen fokuserer den på 2022, og viser at både aksjemarkedet og Bitcoin har stupt.

Historien om at «Bitcoin er ukorrelert» er død

Selvfølgelig er fortellingen om at Bitcoin er ukorrelert helt død. Ikke bare det, men den feilaktige tankegangen som førte til at noen konkluderte med at Bitcoin er en inflasjonssikring har vist seg å være tåpelig.

Det er ingen annen måte å si det på – Bitcoin har oppført seg som en høyrisiko-aktiva.

Faktisk har den handlet som en eiendel med så høy risiko at den ikke bare var den best presterende eiendelen i tiåret mellom 2011 og 2021, da markedene steg og alle disse risikoeiendelene fikk enorme gevinster, men nå som vi opplever baksiden, har den prestert dårligere enn nesten noe annet.

Den har trukket seg så kraftig tilbake at de tidligere gevinstene ikke er nok til å forhindre det faktum at det meste av tilbudet nå holdes av investorer i tapsgivende posisjoner.

