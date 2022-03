Dette er de 3 beste myntene for avkastningsoppdrett

Det er mange måter å tjene penger på i kryptoindustrien. Selv om det er vanligst å kjøpe kryptoaktiva og holde dem for verdistigning, er det faktisk mulig å tjene svært gode årlige avkastninger med staking og avkastningsoppdrett. Her er grunnen til at avkastningsoppdrett er fornuftig:

Det bidrar til å bevare kapitalen din over lengre tid.

Du kan tjene avkastning mens kryptoeiendelene dine øker i verdi.

Yield farming er tilgjengelig i nesten alle blokkjeder der ute.

Med det sagt, hvis du prøver å finne noen anstendige muligheter for avkastningsoppdrett, har vi en liste her nedenfor som kan være perfekt for dette:

Uniswap (UNI)

Uniswap (UNI) er den største desentraliserte børsen i Ethereum-kjeden. Den krever mye likviditet, og som sådan kan brukere satse sine kryptoaktiva og tjene avkastning fra disse likviditetspoolene.

Datakilde: Tradingview

Det flotte med Uniswap er at det gir den beste avkastningen av ethvert staking- og avkastningsprogram. Vi snakker om årlige avlinger på mellom 20 og 50 %.

PancakeSwap (CAKE)

PancakeSwap (CAKE) har også gjort en veldig god jobb med å tilby desentraliserte byttetjenester ved å bruke likviditetspooler. CAKE er mer eller mindre som Uniswap. Men utbyttet er bare sprøtt. Brukere kan tjene mellom 8 % til så mye som 250 % for innsatser. Utvalget er stort uten tvil, men til og med 8 % i året er ikke så ille.

Cranos (CRO)

Cranos (CRO) var tidligere kjent som Crypto.com. Det er en av de viktigste kryptoutvekslingsplattformene i verden, med handelsvolumer på milliarder av dollar. Endringen til Cranos gjenspeiler imidlertid retningen som Crypto.com ønsker å ta.

I et nøtteskall er målet å bringe flere DeFi-funksjoner inn i økosystemet. Men i tilfelle du ønsker å tjene en anstendig og langsiktig inntekt her, er staking- og avkastningsoppdrettsprogrammet ganske imponerende. Brukere kan tjene opptil 15 % i avkastning hvert år.