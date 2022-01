Dette er de beste plattformene for å kjøpe NFT-er i 2022

Ikke-fungible tokens eller NFT-er er i ferd med å bli store og vil være en stor del av kryptoverdenen i årene som kommer. På grunn av dette er det mange mennesker der ute som kjøper og holder disse eiendelene. Selvfølgelig vil ikke alle NFT-er tjene deg penger. Men noen har solgt for millioner, så det er verdt et forsøk. Her er grunnen til at NFT-er blir store:

Vi begynner å se mye institusjonell interesse for NFT-er med mange store aktører som går inn.

Det er mye buzz rundt NFT-er og så mye mediedekning, noe som kan gi mer etterspørsel.

Flere og flere NFT-børser dukker opp for å legge til rette for rask og rimelig NFT-handel.

Når vi snakker om børser, i tilfelle du tenker på å kjøpe NFT-er, her er to gode plattformer hvor du kan få fantastiske alternativer:

Crypto.com (CRO)

Crypto.com (CRO ) er en av de mest bemerkelsesverdige kryptoutvekslingsplattformene i verden. Den lanserte imidlertid en NFT-markedsplass designet for å dra nytte av dets enorme økosystem og infrastruktur.

Crypto.com ønsker å bygge et rykte som en altomfattende børs hvor folk kan kjøpe og selge et bredt spekter av kryptoaktiva i fremtiden. Du bør sjekke NFT-markedsplassen.

Open Sea

Alle som kan noe om NFT bør ha kommet over Open Sea . Det er en av de mest populære NFT-børsene som kjører på Ethereum-nettverket. Open Sea har ikke selv et innfødt token, men det kan lanseres i fremtiden.

Den tilbyr en stor samling av NFT-er å kjøpe med lave gassavgifter og raskere transaksjoner. Open Sea er også en av de største NFT-markedsplassene på planeten.

Du står også fritt til å gå for en landsspesifikk børs designet for handelsmenn i bestemte nasjoner. Men de har ikke den variasjonen som større plattformer har.