Dette er en av dagens vinnere: Her kan du kjøpe Solana i dag

Solana-prisen i dag er $180 med et 24-timers handelsvolum på $3,76 milliarder. Den nylige nedgangen er i ferd med å bli reversert. I løpet av de siste 24 timene har Solana økt med 7,28 %. Hvis du vil vite hvor du kan kjøpe Solana, trenger du bare å lese denne guiden.

De beste stedene å kjøpe Solana nå

Binance

Binance har vokst eksponentielt siden det ble grunnlagt i 2017 og er nå en av, om ikke den største kryptovaluta børser på markedet.

Kjøp SOL med Binance idag

CEX.IO

Cex.io tilbud bytte av fiat valuta for Bitcoin Ethereum, Tether, og 23 andre cryptocurrencies, samt Bitcoin / Ethereum trading mot USD.

Kjøp SOL med CEX.IO idag

Hva er Solana?

Solana er et svært funksjonelt åpen kildekode-prosjekt som bygger på blokkjedeteknologi for å tilby desentraliserte finansieringsløsninger (DeFi). Solana-protokollen er designet for å lette oppretting av desentralisert apper (DApp). Den har som mål å forbedre skalerbarheten ved å introdusere en proof-of-history (PoH) konsensus kombinert med den underliggende proof-of-stake (PoS) konsensus for blokkjeden.

På grunn av den innovative hybrid konsensusmodellen nyter Solana interesse fra både småinvestorer og institusjonelle tradere. Et betydelig fokus for Solanastiftelsen er å gjøre desentralisert finans tilgjengelig i større skala.

Bør jeg kjøpe Solana i dag?

Før du bestemmer deg for å investere i Solana, ta deg tid til å lese et stort antall prognoser for prisutvikling, og ta disse med en klype salt.

Solana pris prediksjon

Wallet Investor spår 1 SOL vil være verdt $592 på ett år. Dette betyr et inntjeningspotensial på +228,53 % på ett år. Langsiktige utsikter er også positive. Om fem år vil Solana være verdt 2287 dollar ifølge WI.

Solana på sosiale medier