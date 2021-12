Visor Finance (VISR) har vært på fritt fall siden tirsdag 21. desember. Kursen har falt med over 95,01 % i løpet av de siste 24 timene.

Fallet har overrasket de fleste kryptohandlere og investorer, spesielt siden de fleste forventet at prisen skulle bevege seg over $1,0 innen slutten av året.

Her er en detaljert oversikt over hva som forårsaker det drastiske fallet.

Hva er Visor Finance (VISR)?

Før vi fordyper oss i hva som forårsaker det frie fallet, er det viktig at vi først kaster litt lys over hva Visor Finance er.

Visor Finance er en Uniswap-basert protokoll som er spesialisert på NFT smarte hvelv for likviditetsforsyning. Den forutsier DeFi-økosystemet der markedsforhold kan låse opp likviditet fra nettverk av uavhengige smarte hvelv.

Millioner av tokens er hacket

Visor-teamet prøver å løse problemet med hackere utnyttelse for å ta ut 8,8 millioner Vvisr, men prisen har fortsatt å stupe. Tidligere i dag på Twitter gjorde Visor Finance-teamet oppmerksom på saken. Hackingen var rettet mot vVISR-innsatskontrakten for å gå inn igjen i hack to double mint vVISR for at tokens skulle være ubegrenset preget og gratis.

We are aware of an exploit of the vVISR staking contract and are implimenting a migration plan for affected VISR. No positions or hypervisor's are at risk. — Visor Finance (@VisorFinance) December 21, 2021

Siden det er en protokoll som sier at ingen posisjoner eller hypervisorer er i fare for utnyttelsen og at berørte spillere vil få tilbake tokens, kunngjorde teamet at de vil bruke ''token-migreringen'' basert på pre-exploit-protokollen.

Teamet sa:

"Handeler etter vVISR-utnyttelsen vil ikke påvirke beløpet ditt som kan løses inn,"

Utnyttelsen har påvirket vVISR-prisen negativt etter at hackeren solgte alle tokens gjennom Uniswap og brukte Tornado Cash, en ikke-forvarende personvernprotokoll bygget på Ethereum, for å skjule sin identitet og sine spor.

Dette er imidlertid ikke første gang Visor har opplevd et stort innbrudd, i juni ble $500 millioner stjålet fra nettverket og dette utgjorde omtrent 16% da. Et lignende scenario hadde skjedd i SquidGame der svindleren slapp unna med de stjålne midlene sporløst i oktober.

Defi Hack på vei oppover

Det har vært utbredt hacking og svindel i krypto det siste året.

Et av de største DeFi-innbruddene fant sted i august da krypto til en verdi av 600 millioner dollar ble stjålet på tvers av flere nettverk som polygon, Binance Smart Chain og Ethereum, og ble et av de største dollardominerte innbruddene i historien.