1inch er allerede lansert på Ethereum, Binance Smart Chain og Polygon, og utnytter nå Optimism sin skalerbarhet for Ethereum

DEX-aggregator 1inch kunngjorde i går at de har lansert på Optimistic Ethereum, (OΞ), en Ethereum Layer 2-løsning skapt av Optimism.

1inch-plattformen lar brukere dra nytte av de mest effektive måtene å veksle én kryptovaluta for en annen ved å aggregere likviditeten fra flere forskjellige DEX-er. Protokollen er allerede tilgjengelig på Ethereum, Binance Smart Chain og Polygon, og det forventes at denne utviklingen fortsetter.

