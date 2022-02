DIA-prisen i sanntid i dag er $1,32 med et 24-timers handelsvolum på $269,5 millioner. DIA er opp 33,22 % de siste 24 timene. Hvis du er tiltrukket av unike funksjoner og ønsker å lære hvordan og hvor du kan kjøpe DIA, er denne guiden for deg.

De beste stedene å kjøpe DIA nå

Siden DIA er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe DIA ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe DIA akkurat nå:

1. Kjøp ETH hos en regulert børs eller megler, som eToro ›

Vi foreslår eToro fordi det er en av verdens ledende plattformer for flere forskjellige investeringer, en børs og en alt-i-ett-lommebok med noen av de laveste gebyrene i bransjen. Det er også tilpasset nybegynnere, og har flere betalingsmåter tilgjengelig for brukerne enn noen annen tilgjengelig tjeneste.

2.Send ETH til en kompatibel Wallet som Trust Wallet eller MetaMask

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

3.Koble din Wallet til Uniswap DEX

Gå til Uniswap, og «koble» din Wallet til den.

4. Du kan nå bytte ETH mot din DIA

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert DIA.

Hva er DIA?

DIA (Decentralised Information Asset) er en åpen kildekode-orakelplattform som gjør det mulig for markedsaktører å hente, levere og dele pålitelige data.

DIA har som mål å være et økosystem for åpne økonomiske data i et finansielt smart kontraktsøkosystem som samler dataanalytikere, leverandører og brukere.

DIA gir en pålitelig og verifiserbar bro mellom off-chain data fra ulike kilder og on-chain smarte kontrakter som kan brukes til å bygge en rekke finansielle DApps.

Den adresserer spesifikt problemet med daterte, ubekreftede eller vanskelig tilgjengelige data i finans- og kryptoverdenen, spesielt DeFi. Den foreslår å løse det ved å gi brukere økonomiske insentiver for å holde flyten av åpen kildekode, validerte datastrømmer til oraklene oppe og gå.

Den nåværende utformingen av orakler, hevder DIA, er ugjennomsiktig, vanskelig å skalere og sårbar for angrep.

Bør jeg kjøpe DIA i dag?

Med tanke på hvor vanskelig det er å komme med en nøyaktig kryptovaluta-prediksjon, bør du aldri ta noen beslutninger som påvirker økonomien din før en grundig markedsanalyse. Ikke invester mer enn du har råd til å tape.

DIA-prisprediksjon

Prisprediksjon er moderat bullish på DIA. De forventer en minimumspris på 1,81 dollar innen utgangen av året. DIA-prisen kan gå opp til $2,14. I 2023 forventer de at 1 DIA vil handles for minst $2,61 og potensielt gå opp til $3,12 med gjennomsnittsprisen på $2,68.

Året etter vil 1 DIA handles for $3,97 i gjennomsnitt. I 2025 forventes prisen på 1 DIA å nå minst $5,45.

