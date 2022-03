DigiByte (DGB) har økt de siste 24 timene i det som ser ut til å være et avgjørende bullish-utbrudd. Mynten har også steget den siste måneden og har vunnet tilbake mange tap som er sett i år. Men hvor mye momentum har den egentlig? Flere detaljer er nedenfor, men først, her er noen viktige punkter:

DGB er opp rundt 90 % i løpet av de siste 30 dagene og over 100 % på 14 dager.

Mynten hadde klart å oppnå 30% gevinst i 24-timers intradagshandel.

Det er imidlertid fortsatt en alvorlig risiko for salg

Datakilde: Tradingview

DigiByte (DGB) – Analyse av denne opptrenden

I det meste av 2022 forble DigiByte stort sett på en nedadgående trend med noen få utbrudd oppover her og der. Men i løpet av de siste 14 dagene ser det ut til at mynten nettopp har skutt opp og fått nesten 90 %. DGD tester nå $0,4. Sist gang det gjorde dette var i juni i fjor.

$0,4-merket vil være et avgjørende motstandsnivå. Vi forventer at investorer begynner å låse inn fortjeneste til rundt den prisen, og som sådan er det svært usannsynlig at DGB vil krysse over. Ser også på 3-dagers diagrammet, er mynten klar for en betydelig tilbaketrekking.

Selv om dette kanskje ikke skjer om noen få dager, forventer vi totalt sett at DGB vil bli bestemt avvist til $0,4 og vil falle mot $0,28 på kort sikt. Dette vil være en nedgang på over 30 %.

Er DigiByte (DGT) verdt å kjøpe nå?

Momentumet som DGB har bygget de siste 14 dagene er i ferd med å avta. Mynten er for øyeblikket på $0,36. Vi tror oppsiden basert på diagrammet er begrenset til $0,4. Det ville derfor ikke gi noen mening å kjøpe nå.

Se imidlertid avslaget på $0,4. DGB vil sannsynligvis falle tilbake med minst 30 % til rundt $0,28. Dette ville være den beste prisen å gå inn igjen.