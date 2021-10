Digital Pound Foundation skal skape et inkluderende og velregulert økosystem for å promotere utviklingen av en CBDC i tillegg til andre prosjekter relatert til digitale penger

Digital Pound Foundation (DPF), en gruppe bestående av eksperter innen finans, kryptovaluta og regulasjon, har lansert et uavhengig organ som skal promotere utviklingen av et digitalt britisk pund.

I en kunngjøring publisert 14. oktober oppga den ideelle organisasjonen at de kom til å jobbe for utviklingen av en digital sentralbankvaluta (CBDC) i Storbritannia, da de ser på dette som et viktig verktøy som kan hjelpe landet med å «gå over til en innovativ, inkluderende digital økonomi og samfunn».

Gruppens hovedoppgaver vil være innen forskning på og utvikling av retningslinjer relatert til utviklingen av det digitale britiske pundet. De har også planer om å skape en hub hvor de kan samle og dele ressurser relatert til utviklingen av Storbritannias CBDC, samt lignende prosjekter andre steder i verden.

«CBDC-er og andre typer digitale penger kan ta i bruk ny teknologi for utviklingen av nye funksjonaliteter, for eksempel programmerbare penger, mer inkluderende betalingstjenester, og en mer robust og motstandsdyktig betalingsinfrastruktur som kan hjelpe Storbritannia i overgangen til en digital økonomi,» oppga gruppen i en uttalelse.

Noen av de ledende selskapene innen teknologi og finans som støtter initiativet er blant annet det irske IT-selskapet Accenture, blokkjedeselskapet Ripple og smartkontrakt-plattformen Avalanche. Også andre som Billon Group, Electroneum, the CGI Group og Quant er involvert.

DPF kommer også til å få hjelp fra Herbert Smith Freehills og The Realization Group, som begge har blitt med som partnere.

Gruppen kommer sammen til å tilby ekspertise og praktisk erfaring innen design, utvikling og lansering av den britiske CBDC-en, sa de i uttalelsen.

Susan Friedman fra Ripple oppga at det amerikanske blokkjedeselskapet kommer til å støtte utviklingen av CBDC-en, og prosjektet er ment til å «støtte Storbritannias mål om å bygge et mer inkluderende og bærekraftig finanssystem».

Offentliggjøringen av DPF kommer på et tidspunkt hvor Storbritannia er aktive i å utforske mulighetene for en CBDC, og Bank of England har nylig pekt ut en rekke selskaper som kan hjelpe de med den potensielle lanseringen av et digitalt britisk pund. PayPal, ConsenSys, Visa og Monzo er alle en del av BoEs plan.