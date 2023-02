Disse 5 metavers kryptoprosjektene vil ta av i 2023

Det er ingen hemmelighet at kryptomarkeder har kjempet for å klare stormen i 2022, med FTX som det siste store kryptoselskapet som gikk konkurs, og de bredere globale økonomiske forholdene som bidrar til de nåværende bjørnemarked-forholdene. Det er like utfordrende for investorer å vite hvor de skal plassere pengene sine trygt og med løfte om avkastning. Den gode nyheten er at utsiktene for kryptomarkedet ser ut til å vise tegn på bedring i 2023, med noen metavers kryptoprosjekter som vil skyte i været.

Her er fem av de beste metavers kryptoprosjektene som sannsynligvis vil ta av i år:

Metacade (MCADE)

Decentraland (MANA)

Shiba Inu (SHIB)

The Sandbox (SAND)

Polygon (MATIC)

1. Metacade (MCADE) – kanskje det beste langsiktige kryptoprosjektet i 2023

Metacade skaper den største Web3-spillarkaden i metaverset, og gir spillentusiaster en fellesskapshub hvor de kan henge med likesinnede mens de spiller det mest omfattende utvalget av blokkjedebaserte play-to-earn (P2E) videospill. Spillere kan spille tilfeldig mot venner og familie eller delta i P2E-turneringer med sjansen til å tjene lukrative kryptopremier.

MCADE-tokeneiere kan tjene passive inntekter fra plattformens primære P2E spillfellesskap og andre funksjoner. Create2Earn-initiativet belønner brukere for å samhandle sosialt med fellesskapet ved å skrive spillanmeldelser, formidle gaming-tips til andre brukere, dele alfa og bidra til live chat i fellesskapet.

Andre inntektsstrømmer finansiert av plattformens selvforsynte økonomi inkluderer Compete2Earn, som gjør det mulig for spillere å satse MCADE-tokens for å delta i online turneringer og premietrekninger. Fra 1. kvartal av 2024 lanseres den nye Work2Earn-funksjonen der medlemmer kan søke om de beste Web3- og GameFi-jobbene lagt ut på fellesskapet sin jobbtavle.

I tillegg til å tilby medlemmene sjansen til å tjene inntekter, har Metacade som mål å drive innovasjon i den metaverse spillindustrien gjennom sin banebrytende Metagrants-ordning. Spirende spillutviklere kan få kryptofinansiering for støtte til produksjonen av nye eksklusive titler som er stemt frem av fellesskapet og andre MCADE-tokeneiere. Dette er en del av demokratiseringen av Metacade som vil føre til at den blir en fullverdig desentralisert autonom organisasjon (Dao) innen 4. kvartal 2024.

Hvorfor kjøpe MCADE?

Metacade sin presale-prosess ble nylig lansert og har allerede skapt enorm investorinteresse, med betafasen som vil selges ut om få uker. Fremdriften har ikke vist noen tegn til å bremse i påfølgende stadier, noe som gjør det til en førsteklasses investeringsmulighet for ivrige investorer som er tidlig ute.

Prognoser forutsier at MCADE-tokenet vil øke i popularitet og verdi etter hvert som kravet etter tokens øker etter presale, noe som gjør Metacade til et ypperlig kandidat som en av de beste kryptoene å kjøpe nå.

>>> Du kan delta i MCADE sitt presale her <<<

2. Decentraland (MANA) – desentralisert virtuelt eiendomsprosjekt er klar til komme tilbake i 2023

Decentraland er et etablert metavers digitalt eiendomsprosjekt i som lar brukere kjøpe digitale tomter og bygge ulike 3D-opplevelser der brukere kan tjene på på flere måter. Bruksområder for LAND inkluderer spill, digitale møtesteder og kunstutstillinger på nett. Det er få grenser for hvordan en LAND-eiendom kan brukes, noe som resulterer i en enorm virtuell verden som andre spillere kan utforske fritt.

Hver digitale tomt kan kjøpes, selges og omsettes som en NFT på en online markedsplass, med hver tomt på 256 kvadratmeter. Decentraland sitt metavers er vert for 90.000 av disse digitale tomtene, som hver enkelt kan utbygges for å gi andre brukere en unik opplevelse.

Hvorfor kjøpe MANA?

Decentraland har nylig blitt satt under lupen av brukere som stiller spørsmål om de får valuta for pengene fra de relativt dyre tomteparsellene. For å bekjempe dette, inkluderer planene for 2023 lanseringen av SDK 7 som vil forbedre plattformens ytelse, mens en ny DCL-editor vil bli utgitt i 2. kvartal for å revolusjonere spillopplevelsen for flere spillere.

Det opprinnelige MANA-tokenet brukes for å forenkle transaksjoner på markedet, og av brukere som vil betale for opplevelser i metaverset. Decentraland er fortsatt en av de største metavers-plattformene i Web3-verdenen, med makedsverdiens toppnivå på nesten $ 10 milliarder.

Decentraland sin prisprognose antyder at plattformens planer for 2023, sammen med nesten ubegrensede brukstilfeller for sine digitale tomter, vil se at mynten stiger i verdi fra den nåværende verdien på $ 0.441257 til tidligere toppnivå på $ 3.28 under oksemarkedet 2021 i løpet av de neste årene.

3. Shiba Inu – meme-mynt med en dedikert tilhengerskare som er klar til å vokse i 2023

Shiba Inu lanserte med stor publisitet sine 410 billioner SHIB-tokens sendt til lommeboken til Ethereum-grunnlegger Vitalik Buterin. Buterin brente som kjent 90 % av beholdningen han mottok, nesten halvparten av hele SHIB-tokenbeholdning, verdsatt til $ 6,7 milliarder.

Å nå bevisstheten til kryptofans i en slik herlighetsglød har hjulpet Shiba Inu med å samle en lojal og dedikert tilhengerskare for sin SHIB meme-mynt. Shiba Inu er ansett som et utmerket inngangspunkt for alle som er nye innen kryptovaluta, og inkluderer planer om en metavers som lar fellesskapsmedlemmer samhandle i virtuell virkelighet.

I tillegg utvikles en lag 2 skaleringsløsning kjent som Shibarium for Shiba Inu. Selskapet hevder at Shibarium vil gi raskere og billigere transaksjoner enn de som for øyeblikket er mulig ved å bruke deres nåværende Ethereum lag 1-løsning. Shiba Inu håper dette vil oppmuntre til at flere dApp bygges på Shibarium, noe som gir mer verdi for SHIB-tokeneiere.

Hvorfor kjøpe SHIB?

Medlemmer av Shiba Inu-fellesskapet har allerede muligheten til å utforske metaverset, utforske NFT-kunstgallerier og bruke et utvalg av DeFi-produkter. Imidlertid ser Shibarium ut til å sørge for forandring ved å transformere Shiba Inu-økosystemet og bringe det på linje med andre store blokkjede-leverandører.

Dette er spennende nyheter for eksisterende SHIB mynteiere som for tiden har lite nytte. Med tokenet som for tiden handles til $ 0,000010, har nye investorer som søker utmerket verdi en enestående mulighet til å dra nytte av boomen når Shiba Inu utvikler seg innen nye sektorer av kryptomarkedet og legger funksjonalitet og nytte til plattformen. Som et resultat er SHIB en av de beste kryptos å kjøpe nå, og er et flott alternativ som en langsiktig kryptoinnvestering.

4. Sandbox (SAND) – kjendis-støttet metavers kryptoprosjekt fortsetter å tiltrekke seg seriøs interesse i 2023

Ved første øyekast gir Sandbox et lignende tilbud som Decentraland – et metavers kryptoprosjekt som lar brukere skape online opplevelser i et enormt digitalt univers. Forskjellen mellom de to prosjektene finner du i Sandbox sitt enestående brukergenererte verktøy for å skape innhold (UGC) som alle kan bruke til å kreere overbevisende og attraktive eiendeler og spillopplevelser og samtidig tjene på det.

Sandbox sitt nettbaserte verktøysett er et intuitivt plug-and-play-verktøy, noe som betyr at brukere ikke trenger å kunne koding for å kunne lage sin egen UGC. Når den er opprettet, kan UGC selges, handles og kjøpes på den elektroniske markedsplassen, slik at spillere kan tjene på kreasjonene sine. Sandbox sitt metavers har muligheten til å utvide i det uendelige.

SAND er det opprinnelige tokenet for metaverset og brukes til å kjøpe digitale tomter, alle kjøp på markedsplassen og som valuta for å betale for nettopplevelser. Den brukes også til å stemme ved styringsforslag som en del av Sandbox Dao.

Hvorfor kjøpe SAND?

Siden Minecraft sin utgivelse har UGC-spill vært ekstremt populære blant spillfellesskapet – har fortsatt med med Roblox og nå inn i metavers-spill. Sandbox bygger på Roblox-tilbudet som lar brukere tjene penger på UGC og tjene SAND-tokens som kan veksles inn mot virkelig valuta.

SAND er fortsatt et av de viktigste metavers kryptoprosjektene etter markedsverdi. Med støtte fra store navn som Snoop Dogg, Warner Music, Paris Hilton og Gucci, forventes det å fortsette å vokse i popularitet. Som med Decentraland prisprognose antydes det at den nåværende verdien av SAND priset til $ 0,554182 er enestående, og gir investorer utmerket verdi for 2023 og videre.

5. Polygon (MATIC) – lag 2 blokkjede skaleringsløsning med en enorm fremtid i 2023

Polygons lag 2 skaleringsløsning for Ethereum-blokkjeden har fått en betydelig fanbase siden utgivelsen, med dApps-skapere som strømmet til denne løsningen. Transaksjoner på Polygons nettverk er raske, billige, og best av alt lar dApps støtte et stort antall brukere uten å oppleve en negativ effekt på nettverksytelsen.

Planer for 2023 er at Polygon fortsetter å utvikle en lignende skalerbarhetsløsning for lag 1 blokkjeder, og åpner dem for en ny verden av potensielle kunder. Ved å gi dApps tilgang til interoperabilitet på tvers av ulike blokkjeder, er Polygon sin metavers-plattform et av de ledende nettverk på tvers av kjeder på markedet.

I tillegg er Polygon sitt nettverk et populært valg for P2E metavers kryptoprosjekter takket være høy kapasitet, transaksjonshastighet og lave kostnader som lar spillnettverk gi GameFi-fans en enestående og rimelig brukeropplevelse.

Hvorfor kjøpe MATIC?

Det opprinnelige MATIC-tokenet styrer Polygons økosystem. Valutaen brukes til å betale transaksjonsgebyrer og belønne nettverksvalidatorer som gir støtte til plattformen. MATIC-mynteiere har også muligheten til å sette tokenet som innsats på plattformen, tjene en passiv avkastning når verdien øker, og bruke mynten til å muliggjøre raske og billige internasjonale pengeoverføringer.

Polygon er allerede etablert som et av verdens ledende blokkjede-økosystemer. Interoperabilitet med Ethereum har hjulpet kunder med de historiske skalerbarhetsproblemene som tidligere har forfulgt Ethereum.

Ettersom brukersakene for Polygons løsninger fortsetter å vokse i 2023, er potensialet for MATIC-mynten enorm. Den nåværende verdien på $ 0,909795 representerer utmerket verdi for investorer som ønsker å oppnå avkastning i løpet av de neste par årene.

Metacade sin plattform vil ta av i 2023, noe som gjør den til en utmerket investering nå.

Metavers kryptoprosjekter har alltid vært gode investeringer og har gitt enorm avkastning, spesielt under oksemarkeder. Med kryptomarkeder som for tiden opplever bjørnemarkeds-forhold, gir den lave prisen på mynter utmerket potensiell fortjeneste for den langsiktige investoren.

Den beste av de alle er muligens MCADE, som ser betydelig undervurdert ut i presale-fasen. Dette er gode nyheter for investorer, da det lar dem få tak i et av de mest spennende prosjektene i metaverset til en billig penge, før de ser avkastning akkumulere så snart MCADE treffer børsene. Den nåværende presale-prisen på $ 0,013 vil øke til $ 0,02 ved avslutningen av presale. Det er sannsynlig at prisen skyter i været når MCADE blir børsnotert, noe som gjør den til en av de mest populære kryptoene å kjøpe nå.