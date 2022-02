Overraskelseselementet i kryptomarkedet er ikke nytt. Det faktum at disse markedene er svært volatile betyr at vi alltid får nye utviklinger hver dag. Det er også ganske vanskelig å forutsi kryptomarkedet. Det er imidlertid noen mynter vi tror vil være en stor overraskelse basert på hvordan de presterer. Her er hvorfor:

Disse myntene har allerede en historie med uvanlige prishandlinger og har ofte beveget seg mot trender før.

Vi tror også at tokens er relativt undervurdert eller misforstått av markedet.

De fleste av disse vil på slutten av året ha gitt overraskelser som enten vil være hyggelige eller ubehagelige, men det er ikke mange som vil se dem komme.

Hvis dette høres interessant ut for deg, her er de beste myntene som vil overraske oss innen utgangen av 2022 og hvorfor.

Sandbox (SAND)

Som en av de ledende metaversrelaterte tokenene akkurat nå, har det vært mange samtaler om at Sandbox (SAND) vil stige til utrolige høyder i 2022. Vi så faktisk noe institusjonell kapital gå mot det.

Datakilde: Tradingview

Men SAND står overfor enorme nedsiderisikoer, spesielt med økt konkurranse i det metaverse området. Den gir kanskje ikke den skyhøye avkastningen de fleste knytter den til.

Dogelon Mars (ELON)

Den generelle appetitten på meme-mynter akkurat nå har avtatt. Vi har sett en viss etterspørsel de siste dagene, men hvis bredere sentiment i markedet faller, vil meme-mynter være de første til å falle.