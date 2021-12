Disse to DAppene på Tron er populære: Hvor langt kan de gå?

Blockchain-økosystemet har sett mange innovasjoner de siste årene. Men utviklingen av desentraliserte apper eller dApps er verdt å sjekke ut. De fleste DA-apper lanseres vanligvis på store kjeder som BSC, Ethereum og Solana.

Men andre kjeder trapper opp også, og Tron er en av dem. Her er noen grunner til at Tron kommer til å gjøre det virkelig bra:

Det er lettere å bygge på Tron-nettverket, noe som betyr lave avgifter

Høy grad av åpenhet og troverdighet

Det er veldig stor interesse for innovative DApps, og Tron tilbyr en grei plattform.

Selv om det er flere DApps på Tron Network, her er to av de mest populære akkurat nå: Datakilde: Tradingview.com

JustLend – Desentralisert utlånsprotokoll

JustLend , som du kan se av navnet, er en peer-to-peer utlånsprotokoll på Tron. Plattformen gir også brukere muligheten til å tjene store APY-er på flere måter. Du kan også tjene belønninger ved å utvinne likviditet gjennom det opprinnelige protokolltokenet JST.

JustLend kjører på en fullstendig desentralisert autonom organisasjon eller DAO hvor innehavere av JST-mynten får stemme over endringer i protokollen. Så langt har JST en markedsverdi på rundt 423 millioner dollar.

SunSwap – Den første DEX på Tron

I likhet med dApps har DEX-er eller desentraliserte børser også blitt varme de siste månedene. Mens vi har sett mye DEX på store kjeder som Ethereum, er det nå første gang vi ser en slik plattform på Tron. SunSwap fungerer mer eller mindre som UniSwap eller PancakeSwap, men siden det er på Tron Network, er avgiftene lave og hastigheten ganske bra.

DEX har også tillatt investorer å tjene belønninger ved å tilby likviditet på plattformen. Faktisk, på tidspunktet for publisering av dette innlegget, var det over USD 754 millioner satsede eiendeler her. Dette viser deg hvor populær dApp er.