Doge Killer har sunket 6 % på 24 timer, bør du kjøpe?

Etter å ha nådd en all-time high på over $7000 i mai 2021, har Doge Killer sin verdi sunket. Mememynten med hundetema tapte ytterligere 6 % i dag. Vil denne trenden opprettholdes eller er nedgangen bare midlertidig?

Hvis du leter etter svar, får du dem fra denne korte artikkelen, som også vil fortelle deg alt om de beste stedene å kjøpe Doge Killer nå.

Topp steder å kjøpe Doge Killer nå

Siden LEASH er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe LEASH ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe LEASH akkurat nå:

1. Kjøp ETH hos en regulert børs eller megler, som eToro ›

Vi foreslår eToro fordi det er en av verdens ledende plattformer for flere forskjellige investeringer, en børs og en alt-i-ett-lommebok med noen av de laveste gebyrene i bransjen. Det er også tilpasset nybegynnere, og har flere betalingsmåter tilgjengelig for brukerne enn noen annen tilgjengelig tjeneste.

2.Send ETH til en kompatibel Wallet som Trust Wallet eller MetaMask

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

3.Koble din Wallet til Uniswap DEX

Gå til Uniswap, og «koble» din Wallet til den.

4. Du kan nå bytte ETH mot din LEASH

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert LEASH.

Hva er Doge Killer?

Doge Killer (LEASH) er et symbol i Shiba Inu (SHIB) økosystemet. Det er en av mange hundekryptoer som tok kryptorommet med storm i 2021. Andre er BabyDoge, Drunkdoge, JIND, LAS og LASM.

Doge Killer ble opprinnelig tenkt som et rebase-token. Skaperne bestemte seg da for å endre retning og begrenset den totale forsyningen til 107 646 tokens.

Det ekstremt lave tilbudet forklarer den høye prisen. Den ble handlet for rundt $1 772 i skrivende stund, ned fra den fantastiske all-time high nevnt ovenfor.

Bør jeg kjøpe Doge Killer i dag?

LEASH er en unik hundemynt fordi kryptovalutaer med hundetema normalt har et kunstig høyt tilbud. De bruker det til å motivere investorer til å kjøpe tokenet og pumper prisen til én dollar eller én cent.

På den annen side lover skaperne "lukrative belønninger", men spesifiserer ikke hva disse vil være.

Til tross for sine unike forutsetninger, kan den være ekstremt flyktig, så vær forsiktig med enhver investering du gjør.

Doge Killer prisprediksjon

Digital Coin Price gir den forbløffende spådommen at LEASHs pris vil gå opp til $2,482 i år. I 2025 vil den handles for i underkant av 4000 dollar. I 2027 vil prisen være 4640 dollar. To år senere vil en LEASH være verdt $7504.

Dette kan virke som en imponerende vekst, men tenk på at i følge denne prognosen vil Doge Killer ikke nå sin ATH fra 2021 før i 2029!

Doge Killer på sosiale medier