DOGEs merkevare er fire ganger mer anerkjent enn Ethereum i miljøer utenfor kryptomiljøet, sier Zhu

Mye takket være anerkjennelsen fra Tesla-direktøren Musk har Dogecoin hatt en imponerende vekst det siste året, og har gått fra å ligge på rundt $0,003 forrige august, til en pris på $0,27 i skrivende stund. Når det var snakk om meme-kryptoens fremtid forklarte Three Arrows Capitals administrerende direktør Su Zhu sin optimistiske holdning til Dogecoins fremtidsutsikter.

I en episode av «The Game Theory of Crypto Podcast» drevet av kryptoforsker Hasu fortalte Zhu at Dogecoins evne til å tiltrekke seg oppmerksomhet fra investorer i arbeiderklassen, mye takket være kryptovalutaens meme-bakgrunn, kommer til å være kritisk når det kommer til dens videre vekst.

Historisk sett har DOGEs prisvolatilitet og bakgrunn ført til at sofistikerte kryptoinvestorer har holdt seg unna kryptovalutaen. Dette førte til at Zhu stilte spørsmål ved hvorvidt en digital valuta er nødt til å være seriøs for å oppnå suksess.

Zhu sa seg enig i Musk sin uttalelse om at Dogecoin er ‘folkets krypto’, og poengterte at Dogecoins merkevare er fire ganger så anerkjent som Ethereum i miljøer utenfor kryptomiljøet. Han la til at alle kan eie en stor mengde av kryptovalutaen, og at selv «øldrikkende mannfolk kan forstå den».

Videre er DOGE for øyeblikket den eneste kryptovalutaen som tradisjonelle investorer snakker positivt om i media, ikke fordi de er betalt for å gjøre det men fordi de liker kryptovalutaen, fortsatte Zhu, og roste Dogecoin-miljøets organiske promotering av valutaen.

Deretter siterte han tall fra tradingappen Robinhood for å vise hvor populær Dogecoin faktisk er blant investorer fra arbeiderklassen. Robinhood rapporterte nylig at DOGE-transaksjoner sto for 62% av deres totale kryptofortjeneste i Q2 2021.

«Den beste måten å forstå DOGE på tror jeg er ved å se på Robinhood, som kanskje er den største aktøren som brukes av arbeiderklasseinvestorer, og DOGE står for 60% av kryptofortjenesten deres. Og krypto er 40% av Robinhoods totale fortjeneste, så Robinhood er rett og slett en DOGE-proxy», forklarte Zhu, og la til at «folket ønsker å trade Dogecoin».

Dogecoins kommende oppgradering har ført til økt interesse rundt meme-kryptoen, da den forventes å ikke bare løse skaleringsproblemene, men også maksimere transaksjonsraten, noe som vil føre til raskere og rimeligere transaksjoner.