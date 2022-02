Meme-mynten Dogecoin (DOGE) har overraskende vist mangel på volatilitet de siste dagene. Til tross for dette, ser mynten noen anstendige gevinster. Faktisk tror vi at tokenet vil øke med minst 15 % de kommende dagene. Mer om hvorfor dette vil skje nedenfor, men først, her er noen bemerkelsesverdige høydepunkter:

Økningen på 15 % vil ta DOGE godt over $0,16 med potensialet til å vokse enda mer i dagene som kommer.

I skrivende stund omsettes DOGE for $0,14, opp rundt 1,5% i løpet av dagen.

Til tross for de positive utsiktene, vil den bullish opptrenden sannsynligvis være kortsiktig med salgspress som skyter inn etterpå.

Datakilde: Tradingview.com

Dogecoin (DOGE) – Prishandling og prediksjonen

Med en markedsverdi på rundt 18,8 milliarder dollar er DOGE den 11 største kryptovalutaen. For en meme-mynt er det ingen enkel ting. Etter nedgang i det meste av januar, har vi sett en anstendig bedring.

Tokenet er opp rundt 2 % i løpet av uken, og med det anslåtte løpet på 15 % kan den stige enda mer. Dette kommer etter at DOGE krasjet med nesten 35 % i løpet av seks dager fra og med 16. januar.

Men den har konsolidert rundt $0,14, noe som gjør den til et godt mål for kjøpsaktivitet. Hvis mynten faktisk er i stand til å rally godt over $0,16, så er det ikke umulig for den å teste sitt 100-dagers enkle glidende gjennomsnitt på rundt $0,19.

Er Dogecoin et godt kjøp?

Det avhenger av investeringsmålene dine. Dersom du vil ha en eiendel som svinger med volatiliteten i kryptomarkedet, så ja, DOGE er en anstendig ressurs å kjøpe.

DOGE er også en god ressurs for investorer som ønsker å kjøpe og holde i en kort periode. Dette er fordi, som alle meme-mynter, DOGE er svært flyktig og ganske risikabel også. Men til tross for dette er det folk som har tjent formuer på disse myntene.