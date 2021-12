Dogecoins Shibetoshi Nakamoto sa at han ikke har noen planer om å gå tilbake til myntprosjektet, med henvisning til et lite takknemlig fellesskap.

På mandag snakket Billy Markus (som går under Shibetoshi Nakamoto på Twitter) ut om en rekke emner rundt meme-mynten hans, DOGE. Det viktigste er at DOGE-medgründeren gjentok at han ikke hadde noen planer om å gå tilbake til prosjektet, og sa at han aldri ville bli dets offisielle leder.

Noen i DOGE-miljøet setter ikke pris på innsatsen hans

Grunnen hans, begrunnet han, var at jo mer innsats han la inn i rommet, desto dårligere ble behandlingen han fikk fra samfunnet. Han bekreftet imidlertid sin støtte til de som aktivt prøvde å forbedre tilstanden til rommet.

" Enda en påminnelse: Jeg snakker ikke for dogecoin … Jeg vil forsvare de som jeg føler aktivt gjør plassen bedre. Jeg vil fraråde de som jeg føler ikke er det. Jeg vil snakke om hva jeg vil," skrev Markus på hans Twitter i går.

Markus avslørte at han har til hensikt å forbli en del av fellesskapet, og avslørte at han hadde en stash på 220,000 Dogecoins.

Hans partner i etableringen av DOGE, Jackson Palmer, er absolutt ingen fan av kryptoindustrien for øvrig. Ved å ta en mer enn bare tilfeldig holdning, har Palmer tidligere vist avsky for industrien da den forplanter et kapitalistisk system som gir rikdom bare til de rike, og gir dem mulighet til å unndra skatt via løse reguleringer.

I en serie tweets som ga uttrykk for hans synspunkter tilbake i juli, stemplet Palmer krypto som en " høyreorientert, hyperkapitalistisk teknologi" hvis påstander om desentralisering var ikke-eksisterende og i stedet var et system knyttet til den nåværende sentraliserte finansielle strukturen.

I en annen Twitter-samtale utløst av tidligere Twitter-sjef Jack Dorsey, sa DOGE-medgründeren at han ikke trodde det var mulig å flykte fra bedriftens portvakter. Han påpekte at målet hans var å skape, ha det gøy og tjene penger på krypto. Teslas administrerende direktør Elon Musk brøt inn og sa at han elsket DOGE nettopp av den grunn.

Både Tesla-sjefen og Blocks Jack Dorsey har nådeløst latterliggjort ideen om Web3 og metaverset som å være noe som verken er her eller der.

Et fellesskapskonsept på DOGE

I mellomtiden har de som aktivt bygger DOGE-plassen vært opptatt i henhold til en nylig kunngjøring. Dogecoin Foundation ga sist torsdag ut Dogecoin Trailmap, som avslørte et nåværende partnerskap med Ethereum-grunnlegger Vitalik Buterin for å sette opp et forslag til en fellesskapsversjon av bevis på innsats på nettverket.

"(PoS-versjonen) vil tillate alle, ikke bare de store aktørene å delta på en måte som belønner dem for deres bidrag til å drive nettverket, og samtidig gir tilbake til hele samfunnet gjennom veldedige formål," sa stiftelsens team.