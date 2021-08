DOGE klarte å komme seg over $0,31 for første gang siden midten av juni

Prisen på Dogecoin har økt drastisk den siste uken, og har steget med mer enn 40% i løpet av den siste uken – det meste av økningen skjedde i helgen da prisen endelig kom seg over $0,30 og nådde ukens høyeste verdi på $0,34.

I løpet av de siste 24 timene har prisen på meme-kryptoen steget med 16%, og det er ikke usannsynlig med videre vekst utover i uken. Dersom hypen rundt kryptovalutaen fortsetter kan vi se DOGE/USD nærme seg $0,40.

I skrivende stund ser det ut til at Dogecoin-prisen er på vei opp igjen etter en kort periode hvor mange tok ut fortjeneste, noe som førte til at prisen falt til $0,29.

Markedsdata for Dogecoin fra CoinGecko viser at det daglige tradingvolumet har nådd over $6 milliarder, med en total markedsverdi på $43,6 milliarder er DOGE den syvende største kryptovalutaen på markedet, med en markedsandel på 2,09%.

Prisutsikter for Dogecoin

Dogecoin klarte å bryte seg ut av det symmetriske stigende mønsteret i helgen og fikk en kraftig oppsving før det jevnet seg litt ut, som man kan se på 4-timersgrafen. Dette førte til at DOGE klarte å bryte gjennom motstandslinjen på $0,31 for første gang siden midten av juni.

DOGE/USD 4-timers prisgraf. Kilde: TradingView

For øyeblikket finner man støtte på $0,34, ved 61,8% Fibonacci retracement-nivå for den nedre verdien på $0,16. Dersom bulls klarer å opprettholde den stigende trenden som RSI- og MACD-indikatorene tyder på vil 78,6% Fib-nivået sette neste mål på $0,38.

Etter dette nivået kan kjøpere sikte seg inn på $0,40, og muligens også $0,45.

Dersom prisen skulle synke igjen kan bulls støtte seg på 20 EMA-et og 50% Fib-nivået, som begge ligger på rundt $0,30.