Dogecoin-prisen krasjer på tvil om Musks Twitter-kjøp

Dogecoin-prisen har falt kraftig etter hvert som investorer reiser tvil om Elon Musks oppkjøp av Twitter . Etter å ha steget til et flerukers høydepunkt på $0,1715 på tirsdag, har mynten krasjet med 20% og handles til $0,1381, noe som bringer dens totale markedsverdi til rundt $18 milliarder.

Tviler på Elon Musk Twitter-kjøp

Mandag kunngjorde Twitter at de hadde akseptert å bli kjøpt opp av Elon Musk, administrerende direktør i Tesla og SpaceX. Den avtalte prisen på avtalen var 54 dollar per aksje, noe som vil verdsette selskapet til mer enn 44 milliarder dollar.

Det er imidlertid bekymringer for om avtalen vil gå gjennom. For det første handles Twitter-aksjekursen til $49, som er lavere enn anskaffelsesprisen. Selskapet er for tiden verdsatt til rundt 37 milliarder dollar, som er over 7 milliarder dollar under anskaffelsesprisen.

Det er en tro på at Elon Musk vil gå ut av avtalen og betale oppløsningsgebyret på 1 milliard dollar. Dette er rett og slett fordi å kjøpe Twitter vil få utilsiktede konsekvenser for Tesla og andre selskaper eid av Musk.

For det første er Teslas største marked Kina, hvor de også eier en stor fabrikk. Selskapet kjøper også det meste av innsatsfaktorer fra Kina. Nå er Kina et land kjent for sin undertrykkelse av ytringsfrihet. Derfor er det en sannsynlighet for at det vil kunne straffe Musk i tilfelle ugunstige tweets.

Derfor har Dogecoin-prisen krasjet på grunn av den økende frykten for at Musk ikke vil kjøpe Twitter i det hele tatt. De fleste investorer tror at hvis oppkjøpet gjennomføres, vil det være en god ting for Dogecoin fordi Musk har lovet å legge det til som betalingsalternativ.

Dogecoin-prisprediksjon