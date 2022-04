DOGE-kursen hoppet til topper nær $0,17, mens Twitter-aksjer også steg til å lukke 5,6% høyere på $51,70.

Dogecoin (DOGE) steg med mer enn 25 % mandag 25. april etter at den største fanen Tesla-sjef Elon Musk kjøpte Twitter (TWTR).

DOGE, som har steget kraftig på tidligere Musk-relaterte nyheter, steg til intradag-høyder nær $0,17. Den ledende meme-myntens oppgang kom etter en dag lang erting, med investorsentiment rundt mynten som toppet seg etter at Musk inngikk en avtale med Twitter-styret om kjøpet.

Mens kryptovalutaen fortsatt er et stykke unna sin all-time high på $0,73 nådd i mai 2021, kan reaksjonen på dagens nyheter bare være blant mange som kommer.

I skrivende stund handlet DOGE/USD rundt $0,16, omtrent 15 % opp de siste 24 timene etter å ha redusert noen av intradag-gevinstene.

Twitter aksepterer Elon Musks oppkjøp på 44 milliarder dollar

Mandag kunngjorde Twitter i en pressemelding at styret hadde «inngått en endelig avtale om å bli kjøpt opp av en enhet heleid av Elon Musk».

I følge kunngjøringen tilsvarer oppkjøpet 54,20 dollar per aksje til en verdi av 44 milliarder dollar. Til denne prisen får Twitter-aksjonærene en premie på 38 % på selskapets aksjes sluttkurs 1. april 2022, en dag før Tesla-sjefen avslørte en eierandel på 9 % i Twitter.

Musk sier at han vil sørge for at Twitter blir «grunnfjellet» for ytringsfrihet, bedre enn noen gang og fri for spam-bots. Han vil forbedre Twitter med nye funksjoner, samt forsøke å autentisere alle mennesker.

» Twitter har et enormt potensial – jeg ser frem til å samarbeide med selskapet og brukerfellesskapet for å låse det opp ,» sa han.

Musk håper også at han som eier det sosiale medieselskapet ikke skyver noen brukere av plattformen.

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means — Elon Musk (@elonmusk) April 25, 2022

Twitters aksjekurs hoppet fra under 49,00 dollar på mandag, og steg til toppene på 52,29 dollar. Til tross for å redusere noen av gevinstene, lukket aksjen fortsatt mer enn 5,6 % opp til $51,70.