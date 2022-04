Som alle Elon Musk-relaterte kryptovalutaer, steg Dogelon Mars på Twitter-kjøpsnyhetene i går, og nådde et rekordhøyt nivå for april måned. Det begynte å avta etterpå. I skrivende stund hadde den mistet 6% av verdien.

Det går også rykter om en Binance-notering. Hvis du vil vite hva Dogelon Mars er, om du kan få god avkastning, og de beste stedene å kjøpe Dogelon Mars, har du kommet til rett sted.

Siden ELON er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe ELON ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe ELON akkurat nå:

Vi foreslår eToro fordi det er en av verdens ledende plattformer for flere forskjellige investeringer, en børs og en alt-i-ett-lommebok med noen av de laveste gebyrene i bransjen. Det er også tilpasset nybegynnere, og har flere betalingsmåter tilgjengelig for brukerne enn noen annen tilgjengelig tjeneste.

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

Gå til Uniswap, og «koble» din Wallet til den.

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert ELON.

Dogelon Mars er en meme-mynt med hundetema som kjører på Ethereum Mainnet og Polygon Mainnet. Den følger eksemplet til Shiba Inu, Dogecoin, Floki Inu og andre vellykkede hundemynter.

Dogelon Mars kombinerer en rekke populære meme-mynt-temaer. Navnet kombinerer Dogecoin og Elon Musk, den frittalende tilhengeren av Dogecoin.

Den henspiller også på Mars, et spinn på det berømte månememet, som antyder at Dogelon vil gjennomgå en kraftig bølge. Utover det ganske vilkårlige navnet, har Dogelon Mars klart å bygge et betydelig fellesskap.

Dogelon Mars kan definitivt være verdt å investere i hvis timingen er riktig. Dessverre er dette ofte umulig å vite på forhånd. Enhver investeringsbeslutning bør ta hensyn til risikotoleransen din. Ikke ta noen prisspådommer for pålydende.

Tech News Leader spår at Dogelon Mars kan nå $0,000001 på ett år. Den vil være verdt $0,0000044 om 5 år og $0,000027 om et tiår.

