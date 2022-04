I løpet av de siste to ukene har Dogelon Mars (ELON) rapportert en kraftig bedring fra laveste nivåer i mars. Mynten, som mange andre i markedet, rir på en oppadgående bølge av forbedret investorsentiment. Men det virker som om ELON er veldig sårbar for et større salg. Her er fakta:

Etter det sterke rallyet de siste to ukene, har ELON nå stagnert

Meme-mynten har siden mistet nesten 30 % av verdien fra den høyeste prisen i mars.

Det er sannsynlig at nedadgående trend vil fortsette i ukene fremover.

Datakilde: Tradingview

Dogelon Mars (ELON) – Hva du kan forvente

Vi visste at det var et spørsmål om tid før ELON-rallyet stagnerte litt. Men det ser ut til at meme-mynten reverserer raskere enn forventet. Etter å ha steget til $0,0000014, handlet ELON på sitt høyeste nivå i år, og det hadde klart å knuse flere viktige motstandssoner.

Men den siste tilbakegangen er bekymringsfull. For eksempel har meme-mynten falt rundt 30% fra mars-høydene. Mer bekymringsverdig er at den har falt under $0,0000012, en viktig støttesone som okser ikke kunne holde.

For øyeblikket ser det ut til at prisen konsoliderer seg med svært beskjedne tap de siste 24 timene. Hvis okser klarer å finne nok etterspørsel, vil $0,0000012 være neste mål. Unnlatelse av å krysse denne prisen vil bety at en ny tilbaketrekking vil være sannsynlig.

Hvordan spille Dogelon Mars (ELON)?

Meme-mynter er veldig vanskelige fordi de kan svinge opp og ned veldig raskt. Men for ELON er det et kortsiktig spill her. Så langt har mynten falt under $0,0000012.

Hvis okser på en eller annen måte kan ta prisen over det, bør du vurdere å kjøpe. ELON vil legge til minst 35 % av verdien over den motstanden før eventuelle tilbaketrekk. Men foreløpig er det bare for stor risiko å kjøpe med en gang.